"No va a ser cuestión de días", avanza Arbeloa sobre la vuelta de Mbappé

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, admitió este miércoles que su atacante Kylian Mbappé, baja para el partido de vuelta del playoff de la Liga de Campeones europea ante Benfica por un problema físico, necesita un tiempo en volver y no será "cuestión de días".

El técnico blanco hizo las declaraciones antes de recibir este miércoles al conjunto portugués en el estadio Santiago Bernabéu, adonde los españoles llegaron con una ventaja 1-0.

"Ha sido algo un poco consensuado entre todos. Primero, por él y por sus sensaciones. Hemos hablado tanto él y yo con los médicos y creemos que lo mejor es que pare, que se recupere y que vuelva al 100%", dijo a la televisión Movistar, que emite los partidos de Champions en España.

"No sabría decir cuánto tiempo ahora, pero evidentemente no va a ser cuestión de días, va a ser un poco más largo. Pero no sé decir cuánto tiempo", agregó.

Mbappé quedó fuera de la convocatoria para este importante partido en el Bernabéu contra el histórico equipo lisboeta, donde el Real Madrid busca validar su boleto a octavos de final del máximo torneo europeo.

El astro francés, de 27 años, fue reemplazado en la lista de los madrileños por el joven Gonzalo García.

Mbappé se ha visto afectado desde finales de 2025 por una lesión en el ligamento externo de la rodilla izquierda.

Fue declarado baja en esta ocasión por "un dolor demasiado persistente" en el entrenamiento, según varias fuentes contactadas por la AFP, que confirmaron una información del diario deportivo francés L'Équipe.

El capitán de Francia no dispuso del tiempo de descanso requerido a principios de enero, cuando reapareció por sorpresa apenas once días después del anuncio de su lesión.