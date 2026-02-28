"No vine solo a pasear", dice el francés Mangala al ser presentado en Oriente Petrolero de Bolivia

El ex internacional francés Eliaquim Mangala dijo este viernes que no llegó a Bolivia a "pasear", en el marco de su presentación oficial como nuevo jugador del Oriente Petrolero

El defensor central de 35 años sorprendió en enero al arribar a territorio boliviano para anunciar su llegada al equipo de Santa Cruz de la Sierra, un traspaso que finalmente se oficializó este viernes con la firma del jugador y la presentación formal a cargo del presidente del club, Ronald Raldes

Ex internacional con Francia en ocho oportunidades, Mangala llegó a ser campeón de la Premier League con el Manchester City (2017-2018) y bicampeón de Portugal con el Porto (2011-2012 y 2012-2013)

"No estoy aquí solo para pasear, para visitar la ciudad. No, estoy aquí para lograr un lugar que para mí tiene que ser el mínimo, la (Copa) Sudamericana", aseguró

Luciendo su nueva camiseta con el dorsal 5, el zaguero francés dijo quiere ver a su nuevo equipo campeón del fútbol boliviano, un título que los Refineros no consiguen desde 2010

Sobre su inusual desembarco en el país sudamericano, lo atribuye a que entendió que el Oriente Petrolero es un equipo "con ambición"

También destacó que lo acompañará en la aventura Marcelo Moreno Martins, máximo goleador histórico de la selección de Bolivia y quien decidió salir del retiro para unirse al club del donde debutó profesionalmente 2003

Con 39 años, el Flecheiro también llegó al club esta temporada en busca de recuperar ritmo para ser revulsivo de la selección boliviana, que jugará en marzo el repechaje al Mundial 2026

"Los dos venimos para lograr algo", resaltó Mangala

Aún no se confirmó la participación de ambos jugadores en el partido amistoso del próximo domingo entre Oriente Petrolero y Real Tomayapo, en el marco del torneo de verano de la ciudad de Santa Cruz