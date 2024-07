"No voy a rendirme sin luchar", insiste Vingegaard

Jonas Vingegaard indicó este lunes que "no se rendirá" sin luchar en el Tour de Francia y que lo dará "todo" para revertir la situación ante Tadej Pogacar, que le supera por más de tres minutos en la general.

"Creo que la victoria sigue siendo posible. No voy a rendirme sin pelear, gané el Tour en dos ocasiones y no me voy a conformar con el segundo puesto. Lo daré todo", declaró el danés ante la prensa en el día de descanso en Gruissan.

"No he perdido la fe, en absoluto. Nunca me rompo mentalmente", insistió el vigente doble ganador de la ronda gala, que acusa un retraso de 3:09 sobre el maillot amarillo esloveno.

Pogacar "parece muy fuerte, pero vimos estos dos últimos años que podía vivir también un mal día". "Puede volver a ocurrir en la tercera semana".

"Tampoco es que esté muy por encima de mí. Si yo puedo mejorar un poco estaremos igualados", añadió.

"Estoy realmente orgulloso de lo que hago en este Tour, sobre todo después de los tres meses que he vivido, con lesiones tan graves y doce días hospitalizado. Tadej simplemente está más fuerte, por el momento".

El danés afirmó que mira adelante, no detrás, mientras que Remco Evenepoel es tercero a 2 minutos 10 segundos del danés.

"Mi ánimo es más de atacar el maillot amarillo que mirar el retrovisor", proclamó.

jk/obo/iga/mcd

AFP