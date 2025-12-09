Nobel. Aplazada la conferencia de prensa de María Corina Machado desde el Instituto Nobel de Oslo

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La conferencia de prensa prevista este martes por parte de María Corina Machado desde el Instituto Nobel de Oslo en la víspera de recibir el Premio Nobel de la Paz ha sido aplazada, sin que por ahora haya una hora confirmada para su celebración, después de que se afirmara que la opositora viajaría desde Venezuela para recoger el galardón.

El Instituto Nobel de Oslo ha indicado que la rueda, prevista para las 12.00 horas, "ha sido pospuesta". "Informaremos a los medios acreditados sobre la nueva hora con un mínimo de dos horas de adelanto. Trabajamos con la premisa de que la laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, estará presente en la rueda de prensa", ha señalado.

Por el momento no hay detalles sobre si Machado ha llegado ya a Noruega, algo que sí ha hecho el opositor venezolano Edmundo González, según han confirmado fuentes cercanas al político, candidato a las últimas elecciones presidenciales de julio de 2024, tras las que se autoproclamó presidente al no reconocer la victoria de Nicolás Maduro y denunciar un fraude.

"El presidente Edmundo González Urrutia aterrizó en Oslo a las 14.10 horas del día de hoy, 9 de diciembre", han indicado estas fuentes a Europa Press. Se espera por tanto que González esté presente en los actos de entrega del Nobel de la Paz a Machado, en los que participarán también los presidentes de Argentina, Paraguay, Ecuador y Panamá.

Por su parte, Clara Machado, hermana de la opositora, ha apuntado en declaraciones a la emisora colombiana Blu Radio que la Nobel de la Paz "está intentando llegar a Oslo, que es su deseo", si bien ha reconocido que en estos momentos "no se sabe realmente" cuándo lo hará, citando motivos de seguridad para no dar detalles sobre su ruta.

"Lo que te puedo decir es justamente eso, que su deseo es estar acá y que está haciendo todo lo posible por llegar", ha manifestado, sin confirmar si salió ya de Venezuela. "Tengo la fe y la esperanza de que va a estar acá", ha zanjado.

El responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim, indicó el sábado en declaraciones a Europa Press que ha sido la propia Machado quien trasladó que estará presente en Oslo para recoger el galardón pese al riesgo que existe de que la opositora no pueda entrar de nuevo en Venezuela.

El Comité Noruego reconoció el pasado 10 de octubre con el premio Nobel de la Paz a la opositora por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia". El jurado determinó que Machado, a la que definió como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida", se ha visto "obligada a vivir escondida" y permanece dentro de Venezuela, "una decisión que ha inspirado a millones" de personas.