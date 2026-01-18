Nobel: comité, "el ganador no cambie, aunque el premio cambie de manos"

"El galardonado recibe dos símbolos centrales del premio: una medalla de oro y un diploma. Independientemente de lo que suceda con la medalla, el diploma o el dinero del premio, es y seguirá siendo el galardonado original quien quedará registrado en la historia como el receptor del premio. Incluso si la medalla o el diploma posteriormente pasan a manos de otra persona, esto no cambia la identidad del galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El Comité, continúa la declaración, no considera que sea su función comentar sobre los galardonados con el Premio Nobel de la Paz ni sobre los procesos políticos en los que participan a diario. El galardonado tiene la libertad de conservar, regalar, vender o donar estos objetos. Varias medallas Nobel se exhiben en museos de todo el mundo. Varios galardonados con el Premio Nobel también han optado por regalar o vender sus medallas", agregó el comité.

Entre ellos, señala el comité, se encuentran Kofi Annan, quien donó su medalla y diploma a la Oficina de la ONU en Ginebra, donde aún se exhiben; el periodista ruso Dmitry Muratov, quien vendió su medalla por US$103 millones en 2022, suma que posteriormente donó a un fondo de Unicef para niños refugiados ucranianos; y el noruego Knut Hamsun, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1920, quien en 1943 viajó a Alemania, donde se reunió con el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels. A su regreso, envió al líder nazi su medalla como muestra de gratitud por el encuentro. (ANSA).