Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi se enfrenta a nueva pena de prisión de más de siete años

DUBAI, 8 feb (Reuters) - La activista iraní y ganadora del Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que ha sido encarcelada en repetidas ocasiones durante sus tres décadas de campaña por los derechos de las mujeres, ha sido condenada a una nueva pena de prisión de siete años y medio, según informó el domingo un grupo que la apoya

Mohammadi, de 53 años, llevaba una semana en huelga de hambre que terminó el domingo, según informó la Fundación Narges en un comunicado. En él se indicaba que Mohammadi había comunicado a su abogado, Mostafa Nili, en una llamada telefónica el domingo desde la cárcel, que había recibido su sentencia el sábado

El ministerio de Asuntos Exteriores iraní no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios

Teherán reanudó la represión contra la disidencia durante las casi tres semanas de protestas contra el Gobierno que comenzaron a finales de diciembre

Mohammadi fue detenida el 12 de diciembre tras denunciar la sospechosa muerte del abogado Khosrow Alikordi. El fiscal Hasan Hematifar declaró entonces a los periodistas que ella había hecho comentarios provocativos en la ceremonia conmemorativa de Alikordi en la ciudad nororiental de Mashhad y había animado a los presentes a "corear consignas que rompían las normas" y a "alterar la paz"

Mohammadi se encuentra recluida en un centro de detención en Mashhad

"Tras semanas de aislamiento absoluto y corte total de las comunicaciones, finalmente pudo describir su situación en una breve llamada telefónica con su abogado", afirmó la fundación

Su sentencia incluye seis años de prisión por reunión y conspiración contra la seguridad nacional y un año y medio por propaganda contra el Gobierno. También fue castigada con dos años de exilio interno en la ciudad de Khusf y una prohibición de viajar durante dos años

Mohammadi ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023 mientras estaba en prisión por su campaña para promover los derechos de las mujeres y abolir la pena de muerte en Irán. (Reportaje de Elwely Elwelly; edición de Cynthia Osterman. Editado en español por Natalia Ramos)