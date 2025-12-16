Nobel de la Paz "tiene roto" el "cerebro y el alma", dice Maduro sobre fractura de Machado

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuestionó el lunes la fractura que la ganadora del Nobel de la Paz de su país dijo haber sufrido en su agitada salida desde la clandestinidad rumbo a Oslo para recibir el galardón.

María Corina Machado, de 58 años, viajó a Oslo tras pasar meses en la clandestinidad en Venezuela luego de denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024, luego de las cuales Maduro fue proclamado ganador para un tercer período consecutivo.

Machado dijo que temió por su vida en el peligroso viaje para salir de su país y llegar a Noruega para recibir el Premio Nobel el miércoles. Parte del viaje incluyó un trayecto en barco hasta Curazao y un vuelo en avión privado con escala en Estados Unidos.

María Corina Machado "dice que tiene una vértebra rota, lo que tiene roto es el cerebro y el alma porque es una demonia, odia a Venezuela, te odia a ti", dijo Maduro en su programa de televisión.

Según el diario noruego Aftenposten, Machado sufrió la lesión durante parte del traslado en una pequeña lancha de pescadores en el mar agitado.

Más temprano, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, calificó los detalles sobre la salida de Machado de Venezuela de "cuento rimbombante".

"Tratan de poner y adornar (...) para darle un carácter mítico", aseguró Cabello durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas.

La líder opositora venezolana recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha por "una transición justa y pacífica" para recuperar la democracia en Venezuela.