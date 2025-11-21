Nobel de la Paz venezolana llama a marchas de cara a ceremonia en Oslo

La oposición venezolana convocó el viernes a marchas en varias ciudades del mundo para el 6 de diciembre, cuatro días antes de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

Machado está en la clandestinidad desde agosto del año pasado y, aunque ha expresado su intención de recibir el premio en Oslo, su presencia no será confirmada hasta el día de la ceremonia, el 10 de diciembre.

"En cada rincón del mundo, los venezolanos nos unimos para acompañar el reconocimiento hacia la valentía de cada venezolano, porque el Nobel es de todos y la esperanza también", reza la convocatoria publicada en redes sociales.

No queda claro qué ciudades tendrán movilizaciones, tampoco si participará Machado, que ya antes salió de su escondite para encabezar manifestaciones.

La militancia de la oposición se ha desmovilizado, por ejemplo, en Venezuela en medio de un miedo crónico generado por el arresto de 2.400 personas en las protestas que siguieron a la reelección del presidente Nicolás Maduro en julio pasado.

Machado sostiene que Maduro le robó la elección a su candidato Edmundo González Urrutia y publicó copias de las actas que emiten las máquinas de votación como prueba de fraude. El chavismo lo desestima.

"Seguimos firmes en esta lucha y cada paso que damos construye el país en paz que deseamos", indica el llamado a la "Marcha por la paz y la libertad".

La opositora recibió la noticia del Nobel el 10 de octubre de madrugada. El comité destacó "su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Varios presidentes y dirigentes latinoamericanos han expresado su voluntad de acompañar a Machado a Noruega.

El fiscal general, Tarek William Saab, dijo el jueves a la AFP que si Machado abandona el país será considerada como "prófuga" de la justicia debido a que hay "numerosas investigaciones de carácter penal" en su contra.

Saab la vincula a "actos de conspiración, instigación al odio, terrorismo" y la acusa de llamar "a invadir a Venezuela".

Machado apoya el despliegue militar estadounidense en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico, que Maduro asegura persiguen su derrocamiento.

ba/jt/val