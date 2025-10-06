Nobel de medicina premia avances de científicos de EEUU y Japón sobre el sistema inmune

(Agrega detalles, citas y firma de autores)

Por Johan Ahlander, Niklas Pollard y Ludwig Burger

ESTOCOLMO, 6 oct (Reuters) - Los científicos estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2025 por "sus descubrimientos sobre el modo en que el sistema inmune protege las células sanas, lo que abre la puerta a tratamientos contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes. El premio de este año "se refiere a cómo mantenemos nuestro sistema inmunitario bajo control para poder luchar contra todos los microbios imaginables y aun así evitar las enfermedades autoinmunes", dijo Marie Wahren-Herlenius, catedrática de reumatología del Instituto Karolinska.

Sakaguchi se mostró sorprendido en una rueda de prensa en Osaka, al oeste de Japón, porque pensaba que cualquier reconocimiento importante dependería de más avances en el desarrollo.

"Solía pensar que podría llegar algún tipo de recompensa si lo que hemos estado haciendo avanzara un poco más y llegara a ser más beneficioso para las personas en entornos clínicos", dijo con voz tranquila, esbozando una sonrisa de vez en cuando.

La rueda de prensa se interrumpió para que Sakaguchi atendiera una llamada telefónica de felicitación del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, quien le preguntó por la eficacia que podría tener la inmunoterapia para el tratamiento del cáncer en el futuro.

"Creo que llegará el momento en que el cáncer deje de ser una enfermedad temible y se convierta en una enfermedad curable", dijo Sakaguchi. Los galardonados en Medicina son seleccionados por la Asamblea Nobel de la universidad médica sueca Instituto Karolinska y reciben un premio de 11 millones de coronas suecas (US$1,2 millones), así como una medalla de oro entregada por el rey de Suecia. Según el Instituto, los tres galardonados han puesto de relieve las llamadas células T reguladoras, que actúan como guardias de seguridad del sistema inmune y evitan que las células inmunitarias ataquen a nuestro propio organismo.

Brunkow es directora de programas del Instituto de Biología de Sistemas de Seattle, mientras que Ramsdell es asesor científico de Sonoma Biotherapeutics en San Francisco. Sakaguchi es catedrático de la Universidad de Osaka. Ni Reuters ni Bluestone pudieron ponerse en contacto con Ramsdell.

Bluestone sugirió que podría estar de excursión en una zona sin cobertura de telefonía móvil.

Tras anunciar los ganadores, Thomas Perlmann, del Instituto Karolinska, dijo que aún no se había autorizado la comercialización de terapias específicas, pero que se estaban realizando más de 200 ensayos en humanos con células T reguladoras.

MEDICINA, EL PRIMER PREMIO DE LA TEMPORADA Los Premios Nobel se instituyeron en el testamento de Alfred Nobel, inventor sueco de la dinamita y acaudalado hombre de negocios. Se conceden desde 1901 por contribuciones destacadas en ciencia, literatura y paz, aunque ha sufrido interrupciones principalmente durante las guerras mundiales. Entre los anteriores galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina figuran científicos de renombre, como Alexander Fleming, que compartió el premio en 1945 por descubrir la penicilina. En los últimos años, el premio ha reconocido importantes avances, entre ellos los que permitieron el desarrollo de las vacunas COVID-19. El premio de Medicina del año pasado se concedió a los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su descubrimiento del micro-ARN y su papel clave en el crecimiento y la vida de los organismos multicelulares, que ayuda a explicar cómo las células se especializan en distintos tipos. Siguiendo la tradición, la ceremonia de entrega de los Nobel, los premios más prestigiosos de las ciencias, la literatura, la paz y la economía, comienza con los galardones de Medicina, y el resto se anuncia en los siguientes días. Más de un siglo después de su creación, los Premios Nobel siguen estando impregnados de tradición. Los premios culminan en ceremonias a las que asisten las familias reales de Suecia y Noruega, seguidas de fastuosos banquetes que se celebran el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel. (1 dólar = 9,3898 coronas suecas)

