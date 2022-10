nobel de medicina va para genetista sueco por sus investigaciones sobre evolución humana

(Actualiza con citas y detalles)

Por Natalie Grover, Niklas Pollard y Johan Ahlander

ESTOCOLMO, 3 oct (Reuters) - El genetista sueco Svante Paabo ganó el lunes el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2022 por sus descubrimientos que permiten comprender cómo evolucionaron los humanos actuales a partir de ancestros extintos.

Paabo, director del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig (Alemania), ganó el premio por "los descubrimientos relativos a los genomas de los homínidos extintos y a la evolución humana", dijo el comité del premio.

Paabo estaba "abrumado" y "muy feliz", dijo Thomas Perlmann, secretario del Comité del Nobel de Fisiología o Medicina, tras llamar al científico para comunicarle la noticia.

Paabo, de 67 años, dijo que pensó que la llamada de Suecia tenía que ver con su casa de verano allí.

"Así que estaba tomando la última taza de té para ir a recoger a mi hija", dijo Paabo en una grabación de audio publicada en la página web del Nobel.

"Y entonces recibí esta llamada de Suecia y, por supuesto, pensé que tenía algo que ver con nuestra pequeña casa de verano en Suecia (...) Pensé que el cortacésped se había estropeado o algo así".

Al preguntarle si creía que iba a recibir el premio, dijo: "No, ya he recibido un par de premios antes, pero de alguna manera no pensé que esto calificara para un premio Nobel".

A Paabo, hijo de un bioquímico galardonado con el Premio Nobel, se le atribuye el mérito de haber transformado el estudio de los orígenes humanos tras desarrollar métodos que permiten examinar las secuencias de ADN de restos arqueológicos y paleontológicos que se remontan a los albores de la historia humana.

No sólo ayudó a descubrir la existencia de una especie humana desconocida hasta entonces, los denisovanos, a partir de un fragmento de hueso de dedo de 40.000 años de antigüedad descubierto en Siberia, sino que su mayor logro se considera los métodos desarrollados para permitir la secuenciación de un genoma neandertal completo.

Esta investigación, que demostró que ciertos genes de origen neandertal se conservan en los genomas de las personas actuales, se consideraba antes imposible, dado que el ADN neandertal de los huesos se ha marchitado a lo largo de miles de años en fragmentos cortos que hay que ensamblar como un gigantesco rompecabezas, y que además están muy contaminados con ADN microbiano.

"Este antiguo flujo de genes hacia los humanos actuales tiene relevancia fisiológica hoy en día, por ejemplo, afectando la forma en que nuestro sistema inmunológico reacciona a las infecciones", dijo el Comité Nobel en un comunicado el lunes.

"diferencias genéticas"

El premio, uno de los más prestigiosos del mundo científico, lo concede la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia y está dotado con 10 millones de coronas suecas (900.357 dólares).

Es el primero de la tanda de premios de este año.

Nacido en Estocolmo, Paabo estudió medicina y bioquímica en la Universidad de Uppsala antes de crear una disciplina científica llamada "paleogenómica", que ayudó a arrojar luz sobre las diferencias genéticas que distinguen a los humanos vivos de los homínidos extintos.

"Sus descubrimientos sientan las bases para explorar lo que nos hace singularmente humanos", dijo el Comité.

Creados en el testamento del inventor de la dinamita y acaudalado empresario sueco Alfred Nobel, los premios a los logros en ciencia, literatura y paz se conceden desde 1901, aunque el de economía es posterior.

La pandemia de COVID-19 ha colocado la investigación médica en el centro de la escena, y muchos esperan que el desarrollo de las vacunas que han permitido al mundo recuperar una cierta sensación de normalidad pueda ser recompensado.

Sin embargo, los comités encargados de elegir a los ganadores intentan determinar con certeza el valor total de una investigación en una contienda que siempre está repleta de aspirantes.

Cuando se le preguntó por qué no se concedía el premio a los avances en la lucha contra el COVID, Perlmann dijo que era una buena pregunta que no iba a responder.

"Sólo hablamos de las personas que reciben el Premio Nobel y no de las que no lo reciben o no lo han recibido todavía".

Sin embargo, el trabajo forense de Paabo sí ofreció una visión de por qué algunas personas tienen un mayor riesgo de padecer COVID grave.

Pandemia

En 2020, un informe de Paabo y sus colegas descubrió que una variante genética heredada por los humanos modernos de los neandertales, cuando se cruzaron hace unos 60.000 años, hacía que los portadores de la variante fueran más propensos a necesitar ventilación artificial si se infectaban con el virus causante del COVID.

"Podemos hacer un cálculo medio del número de muertes extra que hemos tenido en la pandemia debido a la contribución de los neandertales. Es bastante sustancial, es más de un millón de individuos extra que han muerto debido a esta variante neandertal que portan", dijo Paabo en la conferencia de 2022.

El artículo de Paabo más citado en la Web of Science se publicó en 1989, con 4.077 citas, dijo David Pendlebury, del proveedor británico de análisis de datos científicos Clarivate.

"Sólo unos 2.000 artículos de los 55 millones publicados desde 1970 han sido citados tantas veces", dijo.

Está claro que la Asamblea del Nobel decidió que esta revolucionaria investigación en genética y evolución entraba dentro del rango de temas que debían ser reconocidos, añadió.

"Sin embargo, no es un premio por un descubrimiento relevante para la medicina clínica, que muchos esperaban este año después de un Premio Nobel centrado en la fisiología el año pasado".

Entre los ganadores anteriores en este campo se encuentran una serie de investigadores famosos, especialmente Alexander Fleming, que compartió el premio en 1945 por el descubrimiento de la penicilina, y Robert Koch, que ya ganó en 1905 por sus investigaciones sobre la tuberculosis.

(1 dólar = 11.1067 coronas suecas)

(Información de Niklas Pollard y Simon Johnson en Estocolmo y Natalie Grover en Londres; información adicional de Terje Solsvik en Oslo, Anna Ringstrom en Estocolmo y Marie Mannes en Gdansk; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Juana Casas)