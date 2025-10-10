Nobel ensalza a Machado como "unificadora" de la oposición frente al "Estado brutal" de Venezuela
LA NACION
El Comité Noruego del Nobel elogió el viernes a la ganadora del galardón de la Paz, la venezolana María Corina Machado, como una "figura clave unificadora" de la oposición en un país convertido "en un Estado brutal y autoritario".
"Machado ha sido una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida; una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y de un gobierno representativo", dijo el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes.
"Venezuela ha evolucionado de un país próspero y relativamente democrático a un Estado brutal y autoritario", agregó el representante del comité que entrega el Nobel de la Paz.
