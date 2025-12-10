Nobel: La hija de la opositora María Corina Machado recibe en su nombre en Oslo el Premio Nobel de la Paz

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press)

Ana Corina Sosa, hija de la opositora María Corina Machado, ha recibido este miércoles en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón entregado en una ceremonia en Oslo al que la política no ha podido llegar a tiempo por causas especificadas tras viajar desde Venezuela y sin que hayan trascendido los detalles de su ruta por motivos de seguridad.

La hija de Machado ha subido al estrado para recoger de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnesel, el diploma y la medalla de oro en nombre de su madre, ante una gran ovación de todos los presentes, entre los que ha destacado el rey Harald V de Noruega.

Minutos antes de la ceremonia, el Instituto Nobel ha publicado un comunicado para confirmar que Machado no podría estar presente pese a "hacer todo lo que estaba en su mano para llegar a la ceremonia". "Un viaje en una situación de extremo peligro", ha dicho, junto a una grabación de una conversación telefónica con la opositora en la que confirmaba que se encontraba bien y de camino a la capital noruega.

El Comité Noruego reconoció el pasado 10 de octubre con el premio Nobel de la Paz a la opositora por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia". El jurado determinó que Machado, a la que definió como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida", se ha visto "obligada a vivir escondida" y permanece dentro de Venezuela, "una decisión que ha inspirado a millones" de personas.