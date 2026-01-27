Noboa acusa a Colombia de "abandono" en la violenta frontera con Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que el "abandono de la frontera" por parte de Colombia impulsó el crecimiento del narcotráfico y la violencia en su país, según una entrevista difundida el martes

En el poder desde noviembre de 2023, Noboa acusa a Colombia de no hacer lo suficiente para controlar en su territorio a grupos narcotraficantes que cruzan las zonas limítrofes y operan en Ecuador en alianza con bandas locales

En medio de ese reclamo, el presidente desató una guerra arancelaria con Colombia similar a la usada por su aliado estadounidense Donald Trump en la lucha contra las drogas y objetivos comerciales

"El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico", dijo Noboa en una entrevista con diario Metro cuando el país toca cifras récord de violencia

Esa "inacción" en la frontera colombiana "obligó al Estado (ecuatoriano) a invertir más recursos en la zona", añadió el presidente

Quito impuso un gravamen de 30% a las importaciones desde Colombia a partir del domingo y Bogotá respondió con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos, así como la suspensión del suministro de electricidad

Noboa defiende las nuevas tarifas como una compensación por el dinero que invierte su país en la frontera común

El ministro de Energía colombiano, Edwin Palma, escribió que mientras Colombia propone diálogo, las autoridades ecuatorianas "responden con agresiones"

El mensaje de Noboa sobre responsabilidad compartida en la lucha antinarco "está anclado a la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos", dijo a la AFP el analista político Wilson Benavides de la Universidad Central

Además funciona como "un distractor" para "echarle la culpa al otro (...) porque a la luz de las circunstancias, lastimosamente los índices de inseguridad y homicidios intencionales no bajan", agregó

Quito también elevó en 900% la tarifa de transporte del crudo colombiano por su oleoducto

"La evidencia que tenemos confirma el carácter regional del narcotráfico, que hoy opera desde territorios vecinos", dijo Noboa en X sin mencionar a Colombia

Ecuador tiene la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica, con un récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado

"Hay hechos concretos: muchos criminales del narcotráfico tienen pasaporte colombiano", anotó Noboa

En un mensaje en X, el gobernante apuntó que peligrosos delincuentes capturados por Ecuador tenían "nexos" con Colombia

"Todos buscaban replicar un negocio que ya les funcionó en ese país, pero con Ecuador se equivocaron", escribió