Noboa anuncia captura del jefe de la poderosa banda criminal Lospennato de Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó el sábado de la captura del jefe de la mayor banda narcotraficante del país conocida como Los Lobos, en plena jornada electoral de un referendo clave para enfrentar el crimen.
"Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa", indicó el mandatario en X sin detallar dónde tuvo lugar la detención.
El anuncio se da el mismo día que los ecuatorianos votan para decidir sobre el regreso de bases militares extranjeras y una nueva Constitución que dé más poderes al gobierno para enfrentar la creciente violencia en el país.
