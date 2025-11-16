Noboa anuncia captura en España de cabecilla de banda "Los Lobos" vinculada a cártel mexicano

QUITO (AP) — El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció el domingo la captura en España de Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, el cabecilla de una de las bandas más grandes del Ecuador a la que se vincula con el cártel de la droga mexicano Jalisco Nueva Generación.

“Hoy capturamos a “Pipo” Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos”, aseguró Noboa a periodistas, y destacó el apoyo de España y Estados Unidos para su captura. Fue detenido en Málaga.

Chavarría Barre “fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa”, desde donde ordenaba asesinatos en Ecuador y controlaba actividades ilegales como la minería ilegal y tráfico de droga en complicidad con el cartel transnacional Jalisco Nueva Generación, señaló Noboa.

El gobernante hizo el anuncio poco después del inicio de un referendo que convocó para que los ecuatorianos decidan si se instala una Asamblea Constituyente y se acogen bases militares extranjeras que, afirma, servirán para combatir el crimen organizado.

La cooperación internacional “es la única forma de acabar con estos grupos, que son grupos de delincuencia transnacional”, aseveró el mandatario tras ejercer su voto.

Chavarría, quien se encuentra entre la lista de los más buscados, y quien según las autoridades había fingido su muerte por coronavirus en 2021, cuenta con un amplio prontuario por delitos como plagio con muerte, delitos contra la vida, robo, lesiones, entre otras. En 2019 obtuvo un beneficio penitenciario y salió de la cárcel en la que se encontraba desde 2011.

El ministro del Interior, John Reimberg, publicó en su cuenta de X un video desde España en el que se muestra a un hombre de espaldas mientras es llevado por dos agentes policiales, sin que se muestre su rostro.

Según Reimberg, “este individuo —para quien Fito no es más que un aprendiz”, llegó en 2022 a Europa para dirigir “un amplio esquema de narcotráfico” en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, en alianza con cárteles mexicanos, colombianos y europeos. Es responsable de unas 400 muertes, afirmó el ministro.

Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de “Los Choneros”, que junto a “Los Lobos” son consideradas por las autoridades como las más grandes y peligrosas bandas del país, fue capturado y extraditado a Estados Unidos en julio.

“Los Lobos” y “Los Choneros” integran una lista de 22 organizaciones a las que el gobierno declaró terroristas a inicios del año pasado cuando estableció un conflicto armado interno. Ambas fueron calificadas como una amenaza regional y sancionadas por parte de Estados Unidos.