Noboa aparta de su cargo a seis ministros tras derrota en referendo en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, apartó de sus cargos a seis de los 17 ministros de su gabinete, tras la derrota en el referendo para el retorno de bases militares extranjeras, según un comunicado el martes.

El gobernante ha dispuesto una serie de ajustes en el gabinete con el objetivo de fortalecer la gestión pública, señaló la Presidencia. Fueron cambiados los ministros de Trabajo, Salud, Agricultura y Educación, en tanto los de Gobierno y Desarrollo Humano fueron ubicados en otras carteras. También se designó un nuevo titular de la secretaría de Riesgos.

Los ecuatorianos se opusieron el domingo al regreso de tropas militares extranjeras prohibidas desde 2008, así como a la redacción de una nueva Carta Magna, al fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y a la reducción del número de congresistas, según el escrutinio del Consejo Nacional Electoral.

sp/pld/lv/ad