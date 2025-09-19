Noboa convoca a referendo sobre Constituyente y bases militares extranjeras en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, convocó el viernes a una consulta popular para decidir si se permite el restablecimiento de bases militares extranjeras y se conforma una Constituyente que redacte una nueva Carta Magna con miras a endurecer su guerra anticrimen.

El país sudamericano sufre un aumento de la violencia en los últimos años por la guerra entre una veintena de bandas de narcotraficantes a las que Noboa ha declarado la guerra con una serie de medidas excepcionales, como el despliegue del ejército por las calles.

La convocatoria de la consulta debe contar con el aval de la Corte Constitucional, a la que Noboa critica por suspender temporalmente tres de sus leyes con artículos sobre vigilancia e interceptaciones sin orden judicial o la declaratoria de zonas geográficas como objetivos militares donde los agentes tendrían vía libre para aplicar la fuerza.

En agosto, el mandatario encabezó una marcha en contra de la Corte en Quito, donde aparecieron vallas con los rostros de sus nueve magistrados y la leyenda "estos son los jueces que nos están robando la paz".

Según el decreto de Noboa, un artículo de la Constitución en vigencia desde 2008 le faculta a hacer la convocatoria directa porque esta norma prevalece sobre "cualquier disposición de carácter general".

Sin embargo, la misma Carta Magna en otro apartado establece que todas las consultas populares requieren un dictamen previo de la Corte Constitucional.

En su llamado, el gobernante señaló que "la sociedad demanda un giro de 180 grados en la visión y estructura del Estado" y que la "sensación de impunidad y falta de control estatal ha normalizado la delincuencia".

De acuerdo con decreto, la Constituyente tendrá 80 miembros que deberán ser elegidos en las urnas.

Los electores también deberán decidir si están o no de acuerdo en eliminar de la Constitución la prohibición de establecer bases militares extranjeras en territorio nacional como la que tuvo Estados Unidos durante una década para actividades antidrogas en el puerto pesquero de Manta, en el suroeste, hasta 2009.

En junio, el Congreso de mayoría oficialista aprobó una reforma constitucional sobre el restablecimiento de bases militares extranjeras, que deberá ser avalada en referéndum.

Ante la violencia desatada por una veintena de bandas con nexos con carteles internacionales, que a sangre y fuego se disputan el poder, la tasa de homicidios creció de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024. En 2023 se registró el récord de 47.

El año pasado, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno, lo que le permite mantener a las Fuerzas Armadas en las calles.

pld/sp/dga