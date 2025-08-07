Noboa convoca marcha contra Corte Constitucional

La convocatoria se realizó durante un acto público en Daule, donde el líder conservador insistió en que el máximo órgano judicial ha obstaculizado los esfuerzos del Poder Ejecutivo para garantizar la seguridad ciudadana.

"Siempre respetaremos el Artículo 1 de la Constitución, que establece que el poder supremo pertenece al pueblo. Asimismo, con este poder ciudadano y en paz, protestaremos porque no podemos permitir que nueve personas, que ni siquiera quieren aparecer en fotos, vengan a derogar leyes que podrían garantizar la seguridad de todos y cada uno de ustedes", declaró Noboa.

La marcha, que tendrá lugar el 12 de agosto, estará encabezada por él mismo y se dirigirá a la Corte Constitucional en Quito. "Ese día marcharé con el pueblo hasta la Corte Constitucional, para hacerles sentir el verdadero poder del pueblo", declaró el presidente. (ANSA).