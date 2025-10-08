Noboa reafirma tras el ataque a su convoy que "unos pocos vándalos" no le impedirán trabajar por Ecuador

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha reiterado tras el ataque a su convoy que "unos pocos vándalos" no impedirán que siga trabajando por Ecuador y ha advertido de que este tipo de hechos ya no se permiten y serán castigados.

"Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador, la ley se aplica para todos", ha expresado el mandatario durante un acto celebrado en la ciudad de Cuenca junto a un grupo de escolares, a quienes les ha pedido que "no sigan el mal ejemplo" de aquellos que le han apedreado horas antes.

"Nos querían parar para que no esté yo presente en este evento con ustedes, trataron de agredirnos", ha dicho Noboa, quien ha subrayado que "unos pocos vándalos" no impedirán que siga trabajando por el país, según recoge Ecuavisa.

Las autoridades ecuatorianas han detenido a cinco personas sospechosas de participar este martes en el ataque al convoy del presidente Noboa, recibido con piedras a su paso por la provincia de Cañar, si bien la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró también la presencia de "signos de balas".

Los cinco sospechosos han sido trasladados a la ciudad de Cuenca, según ha confirmado la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA). Su coordinador, Yaku Pérez, en calidad de abogado, ha sostenido que no formaron parte de "las agresiones a la caravana presidencial".

"Ellos manifiestan que no estuvieron, en ningún momento, ejerciendo actos de violencia. Ninguno de ellos estuvo en la protesta, solamente se les confundió", ha alegado Pérez, quien ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad durante la detención de estos, informa 'El Universo'.

Está previsto que este miércoles se les informe formalmente de lo que se les acusa. Las autoridades colombianas ya han adelantado que serán procesados por delitos de intento de asesinato contra el presidente, lo que supone penas de entre diez y trece años de cárcel.

El ministro del Interior, John Reimberg, ha advertido de que aquellos que pretenden "desestabilizar" el país, sea cual sea su papel, "se enfrentarán sin excepción a todo el peso de la ley" y "serán procesados por terrorismo".