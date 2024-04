Noche de quarterbacks; Williams, Daniels, Maye, Penix, McCarthy y Nix lideran el draft

DETROIT (AP) — Caleb Williams caminó velozmente al escenario, vio hacia el público y gritó: “¡Woooo! Yeah!”

Los sufridos aficionados de los Bears compartieron su alegría

Williams se dirige a la Ciudad de los Vientos y busca convertirse en el quarterback franquicia que Chicago buscaba desde hace décadas.

“Mi menta es llegar tan lejos en febrero como pueda”, indicó Williams en referencia a disputar el Super Bowl con un equipo que no ha levantado el trofeo Lombardi en casi 40 años.

El ganador del Trofeo Heisman 2022 abrió un histórico draft de la NBA el jueves y que tuvo a cinco equipos eligieron quarterbacks entre los primeros 12 picks, un récord de cinco en el Top 10 y empató el récord de la mayor cantidad en la primera ronda.

Casi toda la primera mitad del draft fue para jugadores ofensivos.

El primer jugador defensivo fue el defensive end de UCLA Laiatu Latu con la 15ma posición de los Colts de Indianápolis. Esta es la ocasión que más tarde sale el primer jugador defensivo.

Los Bears iniciaron con la opción fácil y se llevaron a Williams con el número uno tras haber tomado la decisión hace semanas.

“Cuidado, amor y apoyo y ganas de ganar”, dijo Williams que es lo que llevará a Chicago.

Los Commanders de Washington siguieron tomando al ganador del Trofeo Heisman 2023 Jayden Daniels de LSU y los Patriots de Nueva Inglaterra con el QB Drake Maye de Carolina del Norte y con lo que este se convierte en el cuarto draft en la historia en la que seleccionan a tres quarterbacks con los primeros 3 picks.

Antes sucedió en el 2021 (Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance), 1971 (Jim Plunkett, Archie Manning, Dan Pastorini) y 1999 (Tim Couch, Donovan McNabb, Akili Smith).

Con el número 8, los Falcons de Atlanta dieron la sorpresa al eligieron al QB de Washington Michael Penix Jr. a pesar de que le dieron un contrato masivo a Kirk Cousins en la agencia libre. Los Broncos de Denver optaron por el QB de Oregon Bo Nix con la 12ma selección y con lo que empataron la marca del draft de 1983 con seis quarterbacks que salieron en la primera ronda.

Los Cardinals de Arizona pusieron fin a la tendencia de QBs con el receptor de Ohio State Marvin Harrison Jr. con la cuarta selección. Es hijo del exjugador de la NFL y Salón de la Fama Marvin Harrison.

Los Chargers iniciaron la era de Jim Harbaugh con el tacle ofensivo de Notre Dame Joe Alt en lugar de darle un receptor a Justin Herbert para reemplazar a Keenan Allen y Mike Williams.

Los Giants lograron llevarse al receptor de LSU Malik Nabers con el número 6 y los Titans eligieron al tacle ofensivo de Alabama J.C. Latham con la séptima selección. Los Bears, que también tenían la séptima selección, optaron por el receptor Roma Odunze

Los Jets, que cayeron hasta la 11ma posición, se decantaron por el tacle ofensivo Olu Fashanu para darle más protección a Aaron Rodgers y los Raiders de Las Vegas se fueron por el tight end de Georgia Brock Bowers con el número 13. Los Saints de Nueva Orleans eligieron al tacle ofensivo de Oregon Sate Taliese Fuaga con el 14mo antes de que los Colts optaran por Latu.

La vez que más tarde habían elegido a un jugador defensivo antes de este draft fue cuando los Seahawks de Seattle eligieron al defensive tackle Byron Murphy con la octava selección.

Los Bengals de Cincinnati decidieron por el tacle ofensivo de Georgia Amarius Mims y los Rams de Los Ángels se llevaron defensive linemen Jared Verse con el número 19, la primera selección el primer día del equipok desde que eligieron a Jared Goff con el número uno en el 2016.

Portando una traje azul naval con acentos plateados, Williams le dio un fuerte abrazo a Roger Goodell, pero con suficiente cuidado debido a que el comisionado se sometió a una cirugía de espalda hace tres semanas.

Después de que Goodell dio la bienvenida el rapero Eminem subió al escenario portando una sudadera y gorra de los Lions. El nativo de Detroit encendió a la afición antes de darle la palabra a las estrellas de los Lions Jared Goff, Aidan Hutchinson, Amon-Ra St. Brown, así como los Salón de la Fama Barry Sanders y Calvin Johnson.

St. Brown lideró los cánticos de “¡Jar-ed Goff! y Johnson sólo dijo: ”¿Whaddup doe?”

Cerca de 275.000 asistentes, la mayoría portando jerseys con el azul de los Lions, atestaron las calles que rodean el teatro en el que se realizó el draft y que convirtió el evento más importante del receso de temporada de la NFL en una fiesta.

Volvieron a gritar cuando los Lions hicieron un canje con Dallas y se llevaron al cornerback de Alabama Terrion Arnold con la 24ma selección.

Williams es el tercer quarterback que Chicago ha elegido en la primera ronda en los últimos ocho años. Mitch Trubisky fue la segunda selección general en el 2017 y fue parte del equipo por cuatro campañas. Justin Fields, la 11ma selección del 2021, fue traspasado fuera después de tres años por una selección de sexta ronda.

Williams, de 22 años, tendrá la tarea de convertir a los Bears en un equipo ganador Chicago tiene sólo dos campañas con marca ganadora desde su última victoria en playoffs tras la temporada 2010.

Williams era el claro favorito en un draft lleno de destacados quarterbacks que incluyen al ganador del Trofeo Heisman Jayden Daniels, así como Drake Maye y J.J. McCarthy. Los Bears sólo se reunieron con un quarterback y Williams no visitó a ningún otro equipo.

Los Steelers de Pittsburgh seleccionador al offensive lineman de Washington Troy Fautanu con el número 20. Los Dolphins de Miami (21) al defensive lineman de Penn State Chop Robinson y los Eagles de Filadelfia (22) al cornerback de Toledo Quinyon Mitchell.

Los Jaguars de Jacksonville (23) optaron por el receptor Brian Thomas Jr. y después de que los Lions eligieron a Arnold, los Packers de Green Bay (25) seleccionaron al offensive tackle de Arizona Jordan Morgan. Los Buccaneers de Tampa Bake (26) se fueron por el offensive lineman de Duke Graham Barton.

Arizona (27) eligió después al defensive lineman de Misuri Darius Robinson. Los Chiefs de Kansas City (28) llegaron a un acuerdo con Búfalo para subir en la ronda y se llevaron al receptor de Texas Xavier Worthy.

Los Cowboys (29) se fueron por el offensive tackle de Oklahoma Tyler Guyton y los Ravens de Baltimore (30) por el defensive back de Clemson Nate Wiggins.

Los 49ers de San Francisco (231) añadieron al receptor de Florida Ricky Pearsall y los Panthers de Carolina cerraron la primera ronda con otro receptor con Xavier Legette de South Carolina.