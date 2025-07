Noelia Núñez acude al Congreso para darse de baja como diputada del PP y agradece el "cariño y apoyo" de su partido

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - La ya exdiputada y exdirigente del PP Noelia Núñez se ha acercado este jueves al Congreso a formalizar en el registro la renuncia a su acta, momento que ha aprovechado para agradecer el "cariño y apoyo" que ha recibido de su grupo parlamentario, de su partido, del personal del Congreso y de los medios de comunicación. En una breve intervención ante los periodistas sin posibilidad de preguntas, Núñez ha confirmado que también ha dejado ya su escaño de concejala en el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde ejercía como portavoz de los 'populares'. Ha cumplido así con el anuncio de abandonar todos sus cargos tras la polémica destapada el martes por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que desveló que Núñez había mentido en su currículum en el Congreso señalando que poseía un doble grado universitario que no ha finalizado. Noelia Núñez ha dado las gracias a su equipo más directo, "que ha estado siempre ahí". "Muchos desvelos, muchas noches sin dormir y mucho trabajo a mi lado, y eso quiero agradecerlo", ha apuntado. A continuación, ha dedicado palabras de gratitud al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso "por su apoyo" y, en especial, a la nueva portavoz, Ester Muñoz, "una persona increíble". También ha aplaudido al Consejo de Dirección del PP, a los asesores, técnicos y personal del partido por "haberle ayudado tanto". PRIVILEGIO SERVIR A LOS ESPAÑOLES La exparlamentaria ha hecho extensivo su agradecimiento al personal del Congreso, entre los que ha citado a ujieres, al servicio de cafetería, a taquígrafas, letrados, policías nacionales y "a absolutamente todos" porque "siempre han estado ayudando y trabajando por nosotros con una sonrisa". En su despedida, Núñez ha calificado de "privilegio absoluto" haber podido "servir a los españoles" desde el Congreso defendiendo las ideas del Partido Popular. "Quiero agradecerles a todos ellos cómo siempre me han acogido aquí y cómo siempre me han tratado en esta casa. Y, por supuesto, también muchísimas gracias a los medios de comunicación por el cariño y el trabajo", ha concluido.

