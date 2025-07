Noem defiende la respuesta de FEMA a inundaciones de Texas en medio de críticas a la agencia

Por Ted Hesson y Nathan Layne

WASHINGTON, 13 jul (Reuters) - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el domingo la respuesta de la FEMA a las mortales inundaciones de Texas de la semana pasada, afirmando que su agencia actuó con rapidez y que las autoridades de Texas habían elogiado la reacción del Gobierno.

Durante una entrevista en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC News, Noem negó que un memorando que ella emitió en junio en el que exigía que ella debía aprobar los gastos de la FEMA superiores a US$100.000 hubiera provocado que la agencia actuara con más lentitud.

"Esas afirmaciones son absolutamente falsas", dijo Noem. "Apenas una o dos horas después de la inundación, teníamos recursos del Departamento de Seguridad Nacional allí".

El presidente Donald Trump sugirió después de asumir el cargo en enero que su Gobierno aboliría FEMA, formalmente llamada Agencia Federal de Gestión de Emergencias. El presidente republicano dijo que la agencia había cometido errores en desastres anteriores y que la ayuda federal podría ir directamente a los estados.

Pero en plena temporada de huracanes en Estados Unidos y tras las inundaciones de Texas, Trump y sus principales funcionarios han adoptado un tono más suave, indicando que la agencia podría ser rebautizada.

"Creo que él quiere que se reforme", dijo Noem el domingo.

Las inundaciones repentinas arrasaron partes de Texas Hill Country el 4 de julio, matando al menos a 120 personas y dejando a otras 160 aún desaparecidas. La catástrofe volvió a centrar la atención en las medidas del Gobierno de Trump para restar importancia a la FEMA. A mediados de mayo, la agencia había perdido 2000 empleados a tiempo completo -un tercio de su personal- debido a despidos y ofertas de retiro anticipado. Noem emitió un memorando el 11 de junio en el que pedía a las agencias del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, incluida la FEMA, que sometieran a su revisión cualquier contrato de más de US$100.000. El memorando, revisado por Reuters, decía que las agencias debían esperar al menos cinco días para que su oficina revisara las solicitudes de financiación. Reuters habló con varios funcionarios y exfuncionarios de la FEMA que temían que la limitación del gasto pudiera ralentizar la respuesta de la agencia a las catástrofes. El despliegue de los equipos nacionales de búsqueda y rescate gestionados por FEMA no apareció en el informe diario de la agencia hasta el 8 de julio y cuatro responsables en funciones y retirados dijeron que el techo de gasto lo había ralentizado. Tras las inundaciones de Texas, un antiguo funcionario de la FEMA dijo que Noem necesitaba aprobar recursos que antes se habrían desplegado con mayor rapidez, incluidos los agentes de la ley utilizados para la seguridad y los equipos con sierras para retirar los escombros de las carreteras. "FEMA nunca ha sido rápida", dijo el exfuncionario. "Esto está ralentizando la velocidad que tenían antes". Noem negó el domingo un informe del New York Times según el cual miles de llamadas a FEMA de víctimas de las inundaciones de Texas quedaron sin respuesta porque Noem no había renovado los contratos. "Esos contratos estaban en vigor, ningún empleado estaba de baja", dijo Noem. "Cada uno de ellos estaba respondiendo a las llamadas". Un documento informativo interno de la FEMA revisado por Reuters decía que Noem había aprobado contratos para el soporte de los centros de llamadas a partir del 10 de julio, pero no daba más detalles. Nuevas advertencias de inundaciones repentinas estaban en vigor el domingo en todo el centro de Texas, incluyendo en Texas Hill Country, dijo un boletín de FEMA. El representante republicano Tony Gonzales, cuyo distrito incluye zonas afectadas por las inundaciones, advirtió en el programa "State of the Union" de CNN que la recuperación de la región podría ser larga. "Aún no estamos fuera de peligro", dijo. (Reporte de Ted Hesson; reporte adicional de Leah Douglas; Editado en Español por Ricardo Figueroa)