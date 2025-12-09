Nogueras defiende que Junts haya tenido que "plantarse" para que el Gobierno apoye la ley de multirreincidencia

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press) - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha señalado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber apoyado la reforma de la ley penal para aumentar el castigo a los delincuentes reincidentes, hasta que el partido independentista no rompió relaciones con el Ejecutivo el pasado octubre. "PSOE, Sumar, el PSC y ERC tenían bloqueada esta ley. En el momento que nos hemos plantado, esto se ha empezado a desencallar", ha apuntado la portavoz parlamentaria en el programa 'En boca de todos' en 'Cuatro', al ser preguntada por los avances en esta materia al ser aprobada la ponencia el jueves pasado sobre con los apoyos de socialistas y 'populares' y que irá a la Comisión de Justicia el próximo 17 de diciembre. Respecto a esta ley, Nogueras ha explicado que desde Junts son "conscientes de que existe un problema" respecto a los robos reincidentes y cómo los autores de estos delitos no tienen represalias: "Este tipo de delincuente, por la misma puerta que entra, sale". Asimismo, ha agregado que, frente a los incumplimientos que le achaca al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, "la política útil es la de plantarse". En este sentido, ha pedido que se cumplan los acuerdos por los que el partido liderado por Carles Puigdemont votó a favor de la investidura de Sánchez: "Hemos cumplido nuestra parte de los acuerdos y queremos que se cumplan los demás". Entre estos compromisos, ha destacado la amnistía al expresidente de la Generalitat huido en Bélgica, así como la oficialidad del catalán en Europa. AL GOBIERNO DE NO HABER CONTROLADO LA INMIGRACIÓN En cuanto a la petición de la formación independentista de traspasar la gestión de inmigración al gobierno autonómico de Cataluña, Nogueras ha acusado a los gobiernos españoles de no haber controlado ni cuidado a quienes trabajan y viven en Cataluña, y de haber "desinvertido" en la región. Dicho esto, ha aseverado que, al tener en el gobierno autonómico las competencias migratorias, tendrían "las herramientas para poder facilitar la vida a la gente". A este respecto, ha evitado posicionarse respecto a las deportaciones de los inmigrantes que delinquen, y ha puesto el foco en que los habitantes en Cataluña puedan hablar y entender el idioma para que les cueste menos "entender y vivir Cataluña, su cultura y sus valores". Considera que la lengua es una herramienta para integrarse.