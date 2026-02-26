Nokia desplegará soluciones de red para los centros de datos de IA de Telefónica en toda España
26 feb (Reuters) - Nokia ha ganado un contrato plurianual con Telefónica para implementar soluciones de red habilitadas para inteligencia artificial con el fin de dar soporte a su nueva red de centros de datos Edge en toda España, según informó el jueves el grupo finlandés .
El acuerdo pone de relieve cómo los centros de datos impulsados por la IA están creando nuevas fuentes de ingresos para Nokia, que sigue dependiendo en gran medida de su negocio 5G.
DETALLES CLAVE
* Nokia será la única responsable de proporcionar conectividad en 17 emplazamientos Edge, 12 de los cuales ya están en funcionamiento.
* Esto permitirá a Telefónica ofrecer servicios de inteligencia artificial, B2B y Telco Cloud a clientes residenciales, empresariales y del sector público.
* La nueva red de alta velocidad y baja latencia está diseñada para dar soporte a la formación en IA y a servicios digitales esenciales en los ámbitos de la sanidad, la educación y la industria.
* España se está convirtiendo en un mercado de centros de datos en rápida expansión en Europa, con grandes actores como Blackstone y Amazon que planean inversiones multimillonarias en el sector.
* El valor del contrato no se ha revelado. (Información de Agnieszka Olenska, edición de Milla Nissi-Prussak; edición en español de María Bayarri Cárdenas)