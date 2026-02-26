Nokia desplegará soluciones de red para los centros de datos de IA de Telefónica en toda España

26 feb (Reuters) - Nokia ha ganado un contrato plurianual con Telefónica ‌para implementar soluciones ‌de ⁠red habilitadas para inteligencia artificial con el fin de dar soporte a ​su ⁠nueva ⁠red de centros de datos Edge en toda ​España, según informó el jueves el ‌grupo finlandés .

El acuerdo pone ​de relieve cómo ​los centros de datos impulsados por la IA están creando nuevas fuentes de ingresos para Nokia, que sigue dependiendo en gran medida de su ​negocio 5G.

DETALLES CLAVE

* Nokia será la única responsable de proporcionar conectividad ⁠en 17 emplazamientos Edge, 12 de los cuales ya ‌están en funcionamiento.

* Esto permitirá a Telefónica ofrecer servicios de inteligencia artificial, B2B y Telco Cloud a clientes residenciales, empresariales y del sector público.

* La nueva red de alta velocidad y baja latencia está diseñada ‌para dar soporte a la formación en IA ⁠y a servicios digitales esenciales en ‌los ámbitos de la sanidad, la ⁠educación y la industria.

* España ⁠se está convirtiendo en un mercado de centros de datos en rápida expansión en Europa, con grandes actores como Blackstone y Amazon que ‌planean inversiones multimillonarias ​en el sector.

* El valor del contrato no se ha revelado. (Información de Agnieszka Olenska, edición de Milla Nissi-Prussak; edición ‌en español de María Bayarri Cárdenas)