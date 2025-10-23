Nokia obtiene beneficios superiores a los previstos gracias a las ventas de redes ópticas

Por Gianluca Lo Nostro

23 oct (Reuters) - Nokia reportó el jueves un beneficio del tercer trimestre que superó las expectativas del mercado, impulsado por la fuerte demanda óptica y de la nube, incluidas las ventas de centros de datos centrados en la IA tras su adquisición de Infinera.

Las acciones de la compañía subían un 10,6%, hasta los 5,2 euros, a las 0717 GMT, su nivel más alto en más de tres años, añadiendo 3000 millones de euros a valor de mercado de 30.000 millones de euros.

El beneficio de explotación comparable en el trimestre hasta septiembre alcanzó los 435 millones de euros (US$507 millones). Los analistas encuestados por LSEG esperaban que el mismo indicador alcanzara los 342 millones de euros.

Los aranceles estadounidenses, la ralentización del mercado y la debilidad del dólar han lastrado el negocio de Nokia este año, llevándola a emitir un aviso de beneficios en julio. La empresa había perdido terreno en el mercado norteamericano de las telecomunicaciones a medida que la operadora estadounidense AT&T eliminaba gradualmente el contrato 5G de Nokia en favor de su competidor nórdico Ericsson, que obtuvo un acuerdo de 14.000 millones de dólares en 2023.

Sin embargo, las ventas netas trimestrales del grupo aumentaron un 12%, hasta 4830 millones de euros, por encima de la previsión de 4600 millones, ayudadas por el fuerte crecimiento de las redes ópticas y los servicios en la nube.

Nokia dijo que la inteligencia artificial y los clientes de la nube representaron el 6% de las ventas netas del grupo y el 14% de las ventas de infraestructura de red, con un aumento del 19% en las redes ópticas sobre una base de moneda constante.

Las redes móviles siguen siendo el negocio principal de Nokia, pero la compañía ha estado invirtiendo en IA, incluida su reciente adquisición de la firma estadounidense de redes ópticas Infinera.

(1 dólar = 0,8575 euros)

(Información de Gianluca Lo Nostro; edición de Matt Scuffham y Milla Nissi-Prussak; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)