Nombran a Priscilla Wallace Directora del Programa de Diversidad de Proveedores de Wells Fargo

Charlotte, n.c.--(business wire)--nov. 9, 2021--

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) anunci贸 hoy el nombramiento de Priscilla Wallace como Directora de Supplier Diversity (Programa de Diversidad de Proveedores) de la compa帽铆a. Wallace se uni贸 a Wells Fargo el mes pasado y reportar谩 directamente a Barb Kubicki-Hicks, Directora de Procurement (Abastecimiento), e indirectamente a Kelley Cornish, Directora de Diverse Segments, Representation and Inclusion Program Management Office and Enterprise Initiatives (Oficina de Gesti贸n de Programas de Segmentos Diversos, Representaci贸n e Inclusi贸n e Iniciativas Empresariales).

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20211109005650/es/

Priscilla Wallace (Photo: Wells Fargo)

En su nueva funci贸n, Wallace estar谩 a cargo de un equipo de profesionales en materia de diversidad de proveedores para entablar relaciones dentro de las comunidades a las que Wells Fargo presta servicios a trav茅s del desarrollo, la inclusi贸n y el uso de empresas propiedad de minor铆as, mujeres, miembros de la comunidad LGBTQ, veteranos, personas con discapacidad y peque帽as empresas certificadas. Wallace implementar谩 un enfoque integrado con los sectores de suministro estrat茅gico, abastecimiento y las l铆neas de negocio de la compa帽铆a a fin de generar mayores oportunidades para proveedores de segmentos diversos certificados.

鈥淧riscilla se une a nosotros en un momento crucial y transformador para nuestra marca鈥, se帽al贸 Cornish. 鈥淐on su amplia experiencia, se centrar谩 en desarrollar estrategias empresariales para garantizar que se represente una base de proveedores de segmentos diversos con el fin de promover la innovaci贸n y brindar una clara ventaja competitiva para nuestra empresa鈥.

Para su nuevo puesto, Wallace cuenta con m谩s de dos d茅cadas de experiencia en cadena de suministro y diversidad, equidad e inclusi贸n. Se une a Wells Fargo proveniente de Foodbuy, Compass Group, donde fue Vicepresidenta de Supplier Diversity (Diversidad de Proveedores) desde 2016, y fue responsable de acelerar el crecimiento de los proveedores en toda la organizaci贸n. Antes de unirse a Compass, Wallace fue Vicepresidenta de Corporate Development (Desarrollo Corporativo) y Directora Ejecutiva de Charlotte Minority Economic Development Initiative. Adem谩s, durante 13 a帽os desempe帽贸 funciones de liderazgo en cadena de suministro y diversidad en la Cruz Roja Americana.

Wallace ha recibido numerosos galardones durante su carrera. En 2020 y 2018 fue reconocida como una de las 25 principales mujeres en el poder en materia de diversidad por Diversity Plus, Inc. En 2018 y 2019, fue premiada en los Top 50 Omni Awards para empresas multiculturales. Se gradu贸 de la Delta State University.

El programa de diversidad de proveedores de Wells Fargo es una parte clave del compromiso de la compa帽铆a con la diversidad, la equidad y la inclusi贸n (DE&I, por sus siglas en ingl茅s). Desde 2012, Wells Fargo ha destinado m谩s de $10 mil millones a proveedores de segmentos diversos y est谩 en camino a su octavo a帽o consecutivo de destinar m谩s de $1 mil millones a proveedores de segmentos diversos certificados. Durante el primer semestre de 2021, la compa帽铆a ha dedicado m谩s del 13% del gasto total controlable a proveedores de segmentos diversos, lo cual supera el promedio de la industria de servicios financieros del 10%.

Acerca de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una compa帽铆a l铆der de servicios financieros que tiene activos de aproximadamente $1.9 billones y que se enorgullece de prestar servicios a uno de cada tres hogares estadounidenses y a m谩s del 10% de todas las peque帽as y medianas empresas en EE. UU., y es el proveedor l铆der de servicios bancarios del mercado intermedio en EE. UU. Brindamos un conjunto diversificado de productos y servicios bancarios, de inversi贸n y de pr茅stamos hipotecarios, as铆 como financiamiento comercial y al consumidor, a trav茅s de nuestros cuatro segmentos operativos sujetos a la presentaci贸n de informes: Consumer Banking and Lending (Banca y Pr茅stamos para el Consumidor); Commercial Banking (Banca Comercial); Corporate and Investment Banking (Banca Corporativa y de Inversi贸n) y Wealth and Investment Management (Administraci贸n de Patrimonio e Inversiones). En el a帽o 2021, Wells Fargo ocup贸 el puesto n煤mero 37 en la clasificaci贸n de las empresas m谩s grandes de Estados Unidos que elabora la revista Fortune. En las comunidades a las que prestamos servicios, la compa帽铆a enfoca su impacto social en la construcci贸n de un futuro sostenible e inclusivo para todos mediante el apoyo de la vivienda a precio asequible, el crecimiento de las peque帽as empresas, el bienestar financiero y una econom铆a baja en carbono. Las noticias, los conocimientos y las perspectivas de Wells Fargo tambi茅n est谩n disponibles en Relatos de Wells Fargo.

Puede obtener informaci贸n adicional en wellsfargo.com/es | Twitter: @WellsFargo (en ingl茅s).

Categor铆a de comunicado de prensa: WF-SP

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20211109005650/es/

CONTACT: Medios de comunicaci贸n

Edna M. Silva, 213-248-1415 (en ingl茅s)

edna.m.silva@wellsfargo.com

Keyword: united states north america north carolina

Industry keyword: finance banking consumer professional services hispanic

SOURCE: Wells Fargo & Company

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 11/09/2021 09:00 am/disc: 11/09/2021 09:02 am

http://www.businesswire.com/news/home/20211109005650/es