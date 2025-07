Nombre de Trump aparece en una carta de cumpleaños a Epstein, según The Wall Street Journal

(El lenguaje utilizado en el párrafo 15 podría resultar ofensivo)

El nombre de Donald Trump aparecía en una nota personal de 2003 dirigida a Jeffrey Epstein, según informó el jueves Wall Street Journal. El presidente respondió que la carta era falsa.

El Journal informó de que la carta era una de varias incluidas en un álbum encuadernado en cuero destinado a celebrar el 50 cumpleaños de Epstein, unos tres años antes de que surgieran acusaciones de abuso sexual contra el magnate financiero.

Reuters no pudo confirmar de inmediato la autenticidad de la carta.

Trump respondió rápidamente a la historia en su red social Truth Social diciendo que demandaría al periódico y a Rupert Murdoch, quien controla su editorial, News Corp. "El Wall Street Journal y Rupert Murdoch, personalmente, fueron advertidos directamente por el presidente Donald J. Trump de que la supuesta carta que publicaron del presidente Trump a Epstein era FALSA y si la publican, serán demandados", escribió Trump.

"El presidente Trump demandará a The Wall Street Journal, NewsCorp y al señor Murdoch, en breve", añadió.

Un portavoz del Wall Street Journal y su empresa matriz, Dow Jones & Co, no quiso hacer comentarios sobre su historia o la amenaza de Trump de demandar. Los representantes de News Corp y Murdoch no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. La Casa Blanca se ha visto sacudida por las preguntas sobre Epstein, financiero caído en desgracia y delincuente sexual convicto, después de que el Departamento de Justicia concluyera este mes que no había pruebas para apoyar una serie de teorías de conspiración sostenidas durante mucho tiempo sobre sus clientes y la muerte de Epstein en 2019 en prisión. La fiscal general, Pam Bondi, había prometido meses antes revelaciones importantes sobre Epstein, incluyendo "un montón de nombres" y "un montón de registros de vuelo".

Algunos partidarios de Trump han exigido la divulgación de más información sobre Epstein, causando una rara fractura dentro de su base de apoyo. Trump ha contraatacado.

"Todo ha sido un gran engaño", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval el miércoles, mientras aumentaban las peticiones para que se divulgara más información sobre los clientes de Epstein.

Pero Trump y Bondi dijeron el jueves que pedirían permiso judicial para divulgar el testimonio del gran jurado del caso Epstein.

Wall Street Journal dijo que la carta de cumpleaños, que lleva el nombre de Trump, contiene varias líneas de texto mecanografiado enmarcadas por el contorno de una mujer desnuda, que parecía estar dibujada a mano con un rotulador grueso.

El periódico dijo que la carta concluye "Feliz cumpleaños —y que cada día sea otro secreto maravilloso", y llevaba la firma "Donald". El vicepresidente JD Vance respondió a la historia en la red social X, diciendo: "Me van a perdonar, pero esta historia es una completa y absoluta mierda. El WSJ debería avergonzarse por publicarla". Las acusaciones de que Epstein había estado abusando sexualmente de niñas se hicieron públicas en 2006 —después de que se compilara el libro de cumpleaños— y fue arrestado ese año antes de aceptar un acuerdo con la fiscalía.

Epstein murió en 2019 en la cárcel después de ser arrestado por segunda vez y acusado de conspiración de tráfico sexual. (Información de Jarrett Renshaw; información adicional de Dawn Chmielewski; edición de Scott Malone, William Mallard y Saad Sayeed; edición en español de Paula Villalba)