Nominada a viceembajadora de EEUU acusa a la ONU de ser "abultada, desenfocada e ineficaz"

NACIONES UNIDAS (AP) — La nominada del presidente Donald Trump para ser la viceembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas instó a una "reforma audaz" de la institución a la que calificó de "abultada, desenfocada e ineficaz" durante su audiencia de confirmación el miércoles.

Tammy Bruce dijo al Comité de Relaciones Exteriores del Senado que las Naciones Unidas han perdido la confianza del pueblo estadounidense y es hora de que sus 193 naciones miembros regresen a su misión fundacional: mantener la paz y la seguridad internacionales.

"Creo que la ONU es importante y debe ser revitalizada para que pueda seguir sirviendo al pueblo estadounidense y a todos los pueblos del mundo", afirmó la ex portavoz del Departamento de Estado.

Bruce, una ex colaboradora del canal Fox News, expresó que la cooperación entre países puede facilitar la paz, como lo hizo el Consejo de Seguridad de la ONU esta semana al respaldar el plan de Trump para Gaza tras dos años de guerra.

El senador James Risch, presidente del comité, manifestó que no es "fan" de la ONU y preguntó a Bruce si ayudará a modificar "el horrible curso antisemita" de la ONU.

Bruce declaró que la administración Trump no apoyará "la proliferación de conceptos divisivos como DEI e ideología de género, así como la continuación del odioso sesgo anti-Israel".

La senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango, señaló que el incumplimiento de Estados Unidos en el pago completo de sus cuotas a la ONU "está debilitando el mantenimiento de la paz cuando la estabilidad global ya está bajo presión" y preguntó a Bruce cómo abordaría este tema.

Bruce afirmó que está comprometida "a garantizar que la financiación de Estados Unidos a la ONU impulse políticas y prioridades que estrictamente agreguen valor a los contribuyentes estadounidenses y a los intereses de la política exterior estadounidense".

Trump nombró a Bruce como viceembajadora en la ONU en agosto después de aproximadamente seis meses en el Departamento de Estado. Ha estado trabajando en la misión norteamericana ante la ONU como delegada pública y reemplazará a Dorothy Shea, una diplomática de carrera, si es confirmada por el Senado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.