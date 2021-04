Nominados al Oscar a Mejor Película Internacional abordan lado oscuro de la humanidad

Por Nick Zieminski

NUEVA YORK, 23 abr (Reuters) - Retratos dramáticos de la crueldad de las personas hacia los otros son un tema central en la carrera por el Oscar a Mejor Largometraje Documental de este año.

Historias de genocidio, corrupción y acoso aparecen en los filmes de cinco países que incluyen dos nominados por primera vez.

La comedia dramática danesa "Another Round" es la excepción, con su historia de maestros que acuerdan beber una cierta cantidad de alcohol todos los días con la esperanza de que los saque de la rutina de la mediana edad.

"Another Round" es vista como la favorita para llevarse el Oscar el domingo, considerando que su director, Thomas Vinterberg, cofundador del movimiento "Dogma 95" de Dinamarca de cine naturalista de bajo presupuesto, también recibió una sorpresiva nominación a mejor director.

Sin embargo, Vinterberg tuvo que afrontar su propia tragedia cuando su hija adolescente murió en un accidente de tráfico justo cuando comenzaba la filmación. Completar el filme se convirtió en una forma de honrarla, dijo la estrella Mads Mikkelsen.

"Es una película sobre cómo recuperar tu vida, nunca es demasiado tarde", dijo Mikkelsen.

Las demás nominadas de este año son oscuras, pero también transmiten un mensaje esperanzador.

Rumania recibió su primera nominación a un Premio de la Academia con "Collective", sobre las secuelas del incendio de un club nocturno que dejó víctimas fatales. "Collective" también compite en el campo documental.

"Collective" sigue a la periodista Catalin Tolontan, cuyas investigaciones revelaron que víctimas quemadas seriamente fueron tratadas en condiciones hospitalarias inadecuadas, con productos de limpieza inadecuados vinculados a muchas muertes.

El director rumano Alexander Nanau dijo que la doble nominación significaba que el incendio de 2015 y el subsecuente escándalo de salud "no serán olvidados".

El drama de guerra bosnio "Quo Vadis, Aida?" sobre el esfuerzo desesperado de una mujer por salvar a su marido e hijos durante el genocidio de Srebrenica en 1995, sería el segundo filme de Bosnia en ganar un Oscar luego de "No Man's Land" en 2002.

La película, dirigida por Jasmila Zbanic, se centra en Aída, quien trabaja como traductora de Naciones Unidas cuando el ejército serbo-bosnio toma el control de la ciudad durante la guerra de Bosnia. "Quo Vadis" es una frase en latín que significa "¿A dónde vas?".

"Esta película no se hizo para dividir y enfrentar a las personas sino todo lo contrario, para entenderse mejor", dijo Zbanic.

"The Man Who Sold His Skin", la primera película tunecina en ser nominada a un Premio de la Academia, es un drama satírico sobre un refugiado sirio que acuerda convertirse en una obra de arte viviente con la esperanza de obtener una visa europea.

La película de Hong Kong "Better Days", sobre una estudiante de secundaria acosada que enfrenta abrumadores exámenes de ingreso a la universidad, fue un éxito de taquilla en 2019, recaudando 230 millones de dólares.

Pero las autoridades de Hong Kong han decidido no transmitir la ceremonia del Oscar por televisión por primera vez desde 1969, en una medida que activistas han relacionado con la nominación de otra película, el documental "Do Not Split", sobre las protestas pro-democracia de 2019 en la ciudad.

"Better Days", adaptado de una novela popular, está protagonizada por Zhou Dongyu como una estudiante de secundaria atormentada por sus compañeros, que se hace amiga de un joven criminal interpretado por la estrella de pop Jackson Yee.

"La película presenta un mensaje muy positivo y (el acoso es) algo que necesita ser discutido", dijo el director Derek Tsang.

(Escrito por Nick Zieminski en Nueva York. Editado en español por Lucila Sigal)