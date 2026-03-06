Nóminas de empleo caen en EEUU en febrero; tasa de desempleo aumenta al 4,4%

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 6 mar (Reuters) -

La economía estadounidense perdió inesperadamente puestos de trabajo en febrero, en medio de una huelga de los trabajadores sanitarios y las duras condiciones meteorológicas invernales, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 4,4%.

Las nóminas no agrícolas disminuyeron en 92.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento revisado a la baja de 126.000 en enero, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters estimaban un incremento de 59.000 puestos de trabajo, tras los 130.000 informados previamente para enero.

Las estimaciones oscilaban entre una pérdida de 9.000 puestos y un aumento de 125.000 puestos. Además de la huelga de 31.000 trabajadores sanitarios de Kaiser Permanente y las inclemencias del tiempo, el descenso del empleo del mes pasado también fue una compensación tras las fuertes ganancias de enero.

Los economistas afirmaron que el aumento del empleo en enero se había visto impulsado por una actualización del modelo de creación y término de compañías, que la BLS utiliza para estimar cuántos puestos de trabajo se ganaban o se perdían debido a la apertura o el cierre de empresas en un mes determinado. La huelga en California y Hawái ya ha terminado.

El mercado laboral se estaba estabilizando tras tropezar en 2025 en un contexto que los economistas calificaron de incertidumbre derivada de los aranceles radicales del presidente Donald Trump, que aplicó en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional.

Aunque los aranceles a la importación fueron anulados por la Corte Suprema de los Estados Unidos, Trump respondió a la sentencia imponiendo un arancel global del 10% y posteriormente anunció que se elevaría al 15%.

La BLS incorporó nuevos controles de población que se retrasaron por el cierre de la Administración durante 43 días el año pasado. La campaña de la administración Trump contra la inmigración ha reducido la oferta de mano de obra, lo que también ha contribuido a la desaceleración del mercado laboral.

La Oficina del Censo estimó el mes pasado que la población del país aumentó en solo 1,8 millones de personas, o un 0,5%, a 341,8 millones, en el año terminado en junio de 2025.

Los controles de población solo afectaron a los datos de la encuesta de hogares de enero. Eso significa que los niveles mensuales de empleo doméstico, desempleo y población activa, entre otras métricas, no son directamente comparables. La tasa de desempleo se situó en el 4,3% en enero. A pesar del aumento del mes pasado, la tasa de desempleo sigue siendo baja en términos históricos y los economistas afirmaron que solo se preocuparían si superara el 4,5%.

Con la guerra en Oriente Medio amenazando con avivar la inflación, los economistas estiman que la Reserva Federal no tiene prisa por reanudar los recortes de las tasas de interés. Los precios minoristas de la gasolina han subido más de 20 centavos por galón desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el pasado fin de semana, según datos del grupo de defensa de los automovilistas AAA.

Los economistas ven un riesgo a la baja para el mercado laboral debido a una guerra prolongada. El conflicto está provocando volatilidad en los mercados bursátiles lo que, según advierten los economistas, podría llevar a los hogares con mayores ingresos, principales impulsores de la economía a través del gasto de consumo, a recortar gastos.

La Fed celebrará su próxima reunión sobre política monetaria los días 17 y 18 de marzo y se espera que mantenga su tasa de interés de referencia para los préstamos a un día en el rango del 3,50%-3,75%.

(Reporte de Lucia Mutikani; edición en español de Manuel Farías)