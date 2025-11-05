Nóminas privadas EEUU repuntan en octubre, según ADP

WASHINGTON, 5 nov (Reuters) - Las nóminas privadas estadounidenses repuntaron con fuerza en octubre, mostró el miércoles el informe de empleo ADP.

El empleo privado aumentó en 42.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un descenso revisado al alza de 29.000 en septiembre.

Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado un repunte del empleo privado de 28.000 puestos de trabajo tras la caída de 32.000 previamente informada para septiembre.

El informe ADP se elabora conjuntamente con el Stanford Digital Economy Lab. La estimación mensual se ha desviado históricamente del recuento de nóminas del Gobierno elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

A pesar de que el informe de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) se ha vuelto a retrasar debido al cierre del Gobierno más prolongado en los registros, los economistas han seguido pidiendo cautela a la hora de interpretar el informe de ADP, señalando diferencias en las metodologías, entre otras limitaciones.

"Los datos de ADP se limitan a las empresas del sector privado que confían en ADP para gestionar sus necesidades de nóminas, lo que hace que los datos de ADP sean menos representativos a nivel nacional", dijo Matthew Martin, economista senior de Estados Unidos en Oxford Economics. "Los datos de empleo de ADP deben considerarse un complemento, no un sustituto, de la encuesta de establecimientos de empleo de BLS".

El cierre del Gobierno, ahora en su segundo mes, retrasó el informe de empleo de septiembre, que estaba previsto para el 3 de octubre. Aunque ese informe aún podría publicarse cuando se reabra el Gobierno, crecen las dudas sobre si el BLS sería capaz de producir el informe completo de octubre debido a la suspensión de la recogida de datos.

La publicación del informe sobre el empleo de octubre estaba prevista para el viernes. La Casa Blanca advirtió el mes pasado de que el reporte sobre la inflación al consumidor de octubre podría no publicarse por primera vez debido al cierre. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Manuel Farías)