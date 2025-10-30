Nomura no espera más bajadas de tipos de la Fed en 2025 tras el recorte de octubre

30 oct (Reuters) - Nomura dijo que ahora espera que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de política monetaria de diciembre, tras la decisión del banco central de recortar los tipos el miércoles.

La correduría japonesa había previsto anteriormente un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos en diciembre.

El banco central estadounidense recortó los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual, tal y como se esperaba, como forma de atemperar cualquier nuevo debilitamiento del mercado laboral.

"Es probable que los datos sean modestamente expansionistas en los próximos meses, pero dudamos que la debilidad sea suficiente para reavivar las preocupaciones del FOMC sobre el deterioro del mercado laboral", dijo Nomura en una nota a última hora del miércoles, en referencia al Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los desacuerdos internos sobre política monetaria y la insuficiencia de datos federales podrían obstaculizar nuevos recortes de tipos este año, señalando tanto los riesgos para el mercado laboral, como los peligros de actuar sin una visión más clara de la economía.

Nomura espera tres recortes de 25 puntos básicos en marzo, junio y septiembre de 2026. (Información de Joel Jose en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)