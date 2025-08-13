Nomura prevé una bajada de tipos de la Fed en septiembre ante el enfriamiento de la inflación

(Reescrituras en todas partes)

13 ago (Reuters) - Nomura espera que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos en septiembre, lo que significa un adelanto de su previsión de relajación, en un clima de señales de que la inflación estadounidense se suavizó en julio y de que se están produciendo grietas en el mercado laboral. El índice de precios al consumo subió un 0,2% el mes pasado, menos que el 0,3% de junio y en consonancia con las expectativas de los economistas, mientras que la inflación anual se situó ligeramente por debajo de las previsiones, según los datos publicados el martes. El banco de inversión espera dos reducciones más de 25 puntos básicos, en diciembre de 2025 y marzo del año que viene, pero dijo que un recorte de 50 puntos básicos el mes que viene es poco probable ya que "el mercado laboral se está desacelerando, pero hay pocos síntomas de estrés, y las condiciones financieras más amplias siguen siendo fáciles". La correduría japonesa también rebajó su estimación del gasto en consumo personal básico (IPC) hasta el 0,243% para julio, desde el 0,325% anterior, y señala la debilidad de segmentos como los medicamentos con receta y el software. Los operadores, de media, pronostican 60,4 puntos básicos de recortes de tipos de la Fed para finales de año, con una probabilidad de más del 98% de una reducción de 25 puntos básicos en septiembre, según datos de LSEG y la herramienta FedWatch de CME Group. Otras de las principales casas de bolsa, como J.P.Morgan, Citigroup y Wells Fargo, mantuvieron su previsión de un recorte de tipos en septiembre. (Información de Rashika Singh; edición de Rashmi Aich y Sonia Cheema; edición en español de Jorge Ollero Castela)