Norcorea exhibe nuevo misil de largo alcance en desfile militar para celebrar el liderazgo de Kim

SEÚL, Corea del Sur (AP) — En un impresionante desfile militar al que asistieron líderes extranjeros, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, presentó las armas más potentes de su ejército, incluyendo un nuevo misil balístico intercontinental que se podría probar en las próximas semanas.

El desfile, que comenzó el viernes por la noche bajo la lluvia y conmemoró el 80mo aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores, destacó la creciente influencia diplomática de Kim y su implacable impulso por construir un arsenal que pueda alcanzar de manera viable el territorio continental Estados Unidos y a sus rivales en Asia.

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte reportó el sábado que en el desfile se presentó un nuevo misil balístico intercontinental aún no probado, el Hwasong-20, al que describió como el “sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso” del país.

En un discurso durante el desfile, Kim afirmó que su ejército “debe continuar evolucionando hacia una fuerza invencible que destruya todas las amenazas”, pero no mencionó de forma directa a Washington o Seúl, según las declaraciones publicadas por la ACNC.

Fotos y videos de la prensa estatal de Corea del Norte y Rusia mostraron a miles de espectadores llenando la iluminada plaza.

Según la ACNC, entre las columnas de soldados que marcharon durante el desfile estaba “la invencible unidad de operaciones en el extranjero que demostró plenamente el espíritu del pueblo coreano”, lo que sugiere que se trataba de las tropas enviadas por Kim a Rusia para contribuir al esfuerzo bélico de Moscú contra Ucrania.

Hwasong-20, el último de la creciente lista de ICBM de Kim

En los últimos años, el Norte ha probado en vuelo una serie de misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés) que podrían alcanzar territorio continental estadounidense, incluyendo unos con propulsores sólidos integrados que son más fáciles de mover y ocultar y pueden prepararse para su lanzamiento más rápido que los proyectiles anteriores de combustible líquido.

En el desfile se presentó el enorme Hwasong-20, montado en un camión lanzador de 11 ejes. Su existencia se había revelado en las últimas semanas, cuando Pyongyang probó un nuevo motor de cohete de combustible sólido que, según dijo, estaba pensado para futuros ICBM.

Los medios estatales reportaron que la pieza, construida con fibra de carbono, es más potente que los modelos anteriores.

Kim ha pedido que se desarrollen sistemas de ojivas múltiples que mejorarían las posibilidades de superar las defensas antimisiles rivales, y algunos expertos sostienen que el Hwasong-20 podría estar diseñado con ese fin.

Entre las armas exhibidas también había misiles balísticos de corto alcance, de crucero y supersónicos, que fueron descritos anteriormente como capaces de realizar ataques nucleares contra objetivos en la rival Corea del Sur.

Visitas de alto nivel reflejan la creciente influencia de Kim

El desfile se celebró con la presencia de un inusual grupo de altos funcionarios extranjeros que viajaron a Pyongyang para la conmemoración del aniversario, incluyendo al primer ministro de China, Li Qiang; al expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, que ahora ocupa la vicepresidencia del Consejo de Seguridad del país, y al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam.

Las visitas de alto perfil ponen de manifiesto una política exterior cada vez más asertiva de Kim, que busca romper el aislamiento y dar al país una posición más destacada en un frente unido contra Occidente, liderado por Estados Unidos.

Pyongyang ha rechazado cualquier forma de diálogo con Washington y Seúl desde el fracaso de la diplomacia nuclear de alto nivel entre Kim y Donald Trump en 2019, durante el primer mandato del presidente estadounidense. En un discurso reciente, Kim instó a Washington a abandonar su exigencia de que el Norte entregue sus armas nucleares como condición previa para reanudar los contactos.

Kim visitó China el mes pasado y compartió protagonismo con el presidente del país, Xi Jinping, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, en un masivo desfile militar.

Kim se reunió con Medvedev el viernes para discutir el desarrollo de la “asociación estratégica integral y alianza” con Rusia, indicó la ACNC. Medvedev elogió el “valor y espíritu de sacrificio” de los soldados norcoreanos que lucharon junto a las tropas de Moscú para repeler la incursión ucraniana en la región fronteriza de Kursk y pidió ampliar los intercambios y la cooperación entre los dos gobiernos, según el reporte.

El líder norcoreano también se reunió con Li y To Lam el jueves para abordar el fortalecimiento de sus lazos.

Desde la invasión rusa de Ucrania, Kim ha convertido al Kremlin en la prioridad de su política exterior, enviando miles de soldados y armas, incluyendo artillería y misiles balísticos, para ayudar a Putin en su guerra.

