CABO SAN LUCAS, México (AP) — El huracán Norma fue degradado a tormenta tropical el domingo mientras avanzaba hacia México, mientras que el huracán Tammy dejó la isla caribeña de Barbuda con daños menores.

Norma, que llegó a ser huracán de categoría 4, tocó tierra el sábado como categoría 1 cerca del centro turístico de Los Cabos en el Pacífico, en el extremo sur de la península de Baja California en México. Tammy tocó tierra horas después con la misma fuerza.

Los vientos de Norma, aunque debilitados, continúan causando daños a medida que la tormenta avanza hacia el noreste del territorio mexicano, cruzando el Golfo de California hacia el estado de Sinaloa. Autoridades de Baja California evalúan lo que provocó la tormenta en la zona sur del estado. Se informó que al menos 70.000 personas se quedaron sin electricidad.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, informó que Norma estaba a 195 kilómetros (120 millas) al oeste de Culiacán y a unos 105 kilómetros (65 millas) al sur-suroeste de Los Mochis. La tormenta se mueve hacia el noreste a través del Golfo de California con vientos máximos sostenidos de 95 km/h (60 mph).

El centro de huracanes prevé que las fuertes lluvias de Norma seguirán impactando Sinaloa al menos hasta el lunes, y también algunas partes de la zona sur de Baja California. Advirtió sobre inundaciones y deslizamientos de tierra.

Mientras tanto, Antigua y Barbuda escaparon ilesas del huracán Tammy gracias a un cambio tardío y repentino en su trayecto.

“Hasta donde yo sé, no ha habido daños significativos. Al menos llovió un poco. Puede que no sea mucha lluvia, pero es muy necesaria”, dijo el primer ministro Gaston Browne a The Associated Press.

El huracán impactó a la isla la noche del sábado con fuertes lluvias y vientos de hasta 148 km/h (92 mph). La tormenta derribó algunas líneas eléctricas, provocó un apagón en toda la isla y causó daños menores a algunas viviendas. Sin embargo, no se reportaron daños infraestructurales importantes.

Tammy recordó el impacto del huracán Irma, una tormenta de categoría 5 que arrasó la isla en 2017 en Barbuda.

A Antigua continental le fue mucho mejor, ya que sólo se reportaron unas pocas ramas y líneas de servicios públicos rotas.

Anika Kentish en St. John’s, Antigua, contribuyó a este informe.