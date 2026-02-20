Norma: Gobierno Trump podría suspender permisos de trabajo para solicitantes de asilo por "muchos años"

WASHINGTON, 20 feb (Reuters) - Los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo podrían suspenderse durante "muchos años" por una propuesta publicada el viernes por el Gobierno de Donald Trump, lo que supondría uno de los cambios más radicales en materia de autorización de empleo para los solicitantes de asilo en décadas

La norma propuesta, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional, busca reducir los incentivos para que los migrantes presenten solicitudes de asilo con el fin de obtener permisos de trabajo legales y tiene como objetivo reducir la carga de trabajo de tramitación para aumentar los controles de seguridad

El cambio propuesto, que probablemente se enfrentará a impugnaciones legales, forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para reducir tanto la inmigración legal como la ilegal

El republicano volvió al cargo en 2025 tras una campaña en la que describió ampliamente a los inmigrantes y solicitantes de asilo como delincuentes y una carga económica para los estadounidenses, a pesar de las pruebas que contradicen esas afirmaciones

La nueva propuesta del DHS suspendería la tramitación de los permisos de trabajo para todos los nuevos solicitantes de asilo hasta que el tiempo medio de tramitación de determinadas solicitudes de asilo alcance los 180 días o menos

Basándose en los tiempos de espera actuales, el DHS estimó que podrían pasar entre 14 y 173 años hasta alcanzar el nivel necesario para reanudar la tramitación, pero subrayó que otros factores podrían acortar el plazo. (Reporte de Ted Hesson; editado en español por Javier Leira)