Norris celebra un "día decente" tras sus primeras vueltas con el nuevo McLaren

28 ene (Reuters) - El campeón de Fórmula Uno Lando Norris dijo que había disfrutado de un "día decente" en ⁠su nuevo McLaren después de ⁠completar 77 vueltas en la prueba de pretemporada de Barcelona el miércoles.

El británico cederá el MCL40 a su compañero australiano Oscar Piastri ⁠para la ‌sesión ​del jueves antes de volver a subirse el viernes para el tercer y último ​día del equipo en el Circuit de Catalunya.

"Ha sido agradable volver, ver ‌un número uno en mi coche, ha sido ‌genial y surrealista. Es una ​buena sensación", dijo el piloto de 26 años después de rodar a bajas temperaturas en la pista del Gran Premio de España.

"Es nuestro primer día en pista, la primera vez que todo el mundo ve el coche entero. Literalmente, no se había construido hasta esta mañana (...) es bonito verlo todo junto".

"Y luego voy y me divierto conduciéndolo, en lo que ⁠ha resultado ser un día decente. Hoy ha sido una primera toma de contacto con el coche, ​para entender cómo funciona, con el manual".

El test de cinco días, que comenzó el lunes a puerta cerrada, permite a todos los equipos elegir en cuál de los tres días quieren correr. Williams es el único equipo ausente.

Mercedes, que suministra motores a McLaren, también celebró después de completar un kilometraje significativo con George Russell, considerado ⁠uno de los favoritos para la temporada, y Kimi Antonelli alternándose.

El equipo había optado ​por no rodar el martes debido al mal tiempo.

Russell completó 92 vueltas por la mañana, lo que eleva su cuenta hasta 187, y dijo que todo había ido "relativamente bien" en cuanto ‍a fiabilidad.

Antonelli realizó un programa similar por la tarde y dio 91 vueltas para un total de 147 en los dos días.

"Estamos satisfechos con el kilometraje que hemos conseguido hoy y hemos cumplido la mayoría de los objetivos que nos habíamos marcado para los dos primeros ​días de rodaje aquí en Barcelona", dijo el director de ingeniería en pista Andrew Shovlin.

"El coche se ha mostrado fiable y hoy hemos podido hacer varias distancias de carrera. Eso es alentador como paso inicial", ‍agregó.

(Reporte de Alan Baldwin en Londres, editado en español por Daniela Desantis)