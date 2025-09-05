Norris deja con la miel en los labios a Ferrari en los libres en Monza

El británico Lando Norris (McLaren) firmó el mejor tiempo de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Italia, 16ª cita del Mundial de Fórmula 1, por delante del Ferrari del monegasco Charles Leclerc, este viernes en Monza.

En el legendario circuito italiano, el español Carlos Sainz Jr (Williams) firmó el tercer mejor crono de la sesión, por delante del líder australiano del Mundial, Oscar Piastri (McLaren) y del siete veces campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari), que fue quinto ante los tifosi de su Scuderia.

Norris llega a este Gran Premio como principal perseguidor de Piastri, que tiene 34 puntos de ventaja en la general sobre su compañero.

Ferrari da primero

En la primera sesión de los libres, más lenta que la segunda, fueron los Ferrari los que dominaron, con Hamilton con el mejor tiempo delante de Leclerc.

La llegada de Hamilton antes de la actual temporada había disparado la ilusión entre los aficionados italianos de la F1, apasionados principalmente de Ferrari, pero no tardaron en recibir un baño de realidad y su equipo favorito todavía no consiguió ganar ningún Gran Premio este año.

El vigente tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull) acabó el día como el sexto más rápido.

La segunda sesión de los libres estuvo brevemente interrumpida por una salida de pista del joven italiano Andrea Kimi Antonelli.

El piloto de Mercedes apenas pudo dar cuatro vueltas -por las 28 que dio por ejemplo Norris- antes de renunciar a seguir, lo que le dejó en una lejana 19ª posición en la hoja de tiempos, delante del argentino Franco Colapinto, 20º y último de la segunda sesión con su Alpine.

Colapinto, futuro incierto

En la primera, Colapinto no corrió y, como estaba previsto, dejó su monoplaza al estonio Paul Aron, que también fue entonces último.

Ese relevo en los primeros libres llega en un momento en el que se rumorea con insistencia un posible reemplazo de Colapinto como titular en Alpine, por los resultados decepcionantes que ha venido cosechando en los últimos meses.

El sábado tendrá lugar la tercera y última sesión de ensayos libres (10.30-11.30 GMT), antes de que a las 14.00 GMT comience la sesión de clasificación, que determinará el orden de la parrilla de salida de la carrera del domingo, programada a las 13.00 GMT.

En el marco de este inicio del Gran Premio de Italia, el promotor Formule One hizo pública la renovación de su contrato con el Automobile Club de Mónaco para que el Gran Premio del Principado, uno de los emblemas de la F1, siga en el calendario al menos hasta 2035.

El Gran Premio de Mónaco es el segundo más disputado de la historia de la Fórmula 1, solo superado precisamente por el circuito de Monza y el Gran Premio de Italia.

