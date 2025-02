Norris dice que está listo para una batalla "a codazos" con verstappen

Por Alan Baldwin

SILVERSTONE, Inglaterra, 13 feb (Reuters) - El piloto de McLaren Lando Norris, favorito en las casas de apuestas británicas para el título de Fórmula Uno de 2025, se mostró dispuesto a plantarle cara a Max Verstappen tras pilotar su nuevo monoplaza por primera vez el jueves.

Subcampeón la temporada pasada, Norris dijo a periodistas en Silverstone que ya había demostrado que podía vencer al piloto neerlandés y que ahora planea ser más inteligente después de los enfrentamientos del año pasado.

"Tengo que sacar los codos y demostrar que no voy a cederle voluntariamente ninguna posición. También tengo que ser un piloto inteligente. Tienes que ser un piloto inteligente para enfrentarte a Max", dijo el británico.

"Es rápido, agresivo, uno de los mejores de la historia. El camino fácil es simplemente salir y ser más rápido que él y mantenerse por delante. Ese es el camino obvio".

"Hay que ser inteligente. Esa es la respuesta a todo. Tienes que ser inteligente y tienes que posicionar bien el automóvil y también pensar a veces a largo plazo".

Verstappen, que tiene como nuevo compañero de equipo al neozelandés Liam Lawson, es el claro número uno en Red Bull, mientras que el campeón de constructores McLaren tiene dos pilotos en igualdad de condiciones y ambos con hambre de ganar.

El compañero de equipo de Norris, Oscar Piastri, fue igualmente claro sobre sus intenciones.

"Quiero ganar el campeonato del mundo este año", dijo el australiano de 23 años, que empezará la temporada delante de su público de Melbourne el mes que viene con un automóvil potencialmente ganador.

"Empezamos de cero y creo que puedo ser campeón del mundo este año (...) creo que hace 12 meses empezaba la temporada con algunos puntos débiles que no me inspiraban mucha confianza. Creo que durante de la temporada pasada los he abordado". (Reporte de Alan Baldwin, edición en español de Daniela Desantis)