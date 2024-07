Norris dice que lamenta haber ensombrecido la primera victoria de piastri en f1 en hungría

Spa-francorchamps, bélgica, 25 jul (reuters) - el piloto de mclaren lando norris dijo que lamenta haber ensombrecido la primera victoria de su compañero de equipo oscar piastri en la fórmula uno y su doblete en el gran premio de hungría cuando ignoró las súplicas del equipo para que le devolviera el liderato antes de ceder finalmente.

Norris partía desde la "pole position" el domingo, pero Piastri tomó la delantera en la salida y se mantuvo por delante hasta la segunda ronda de paradas en boxes, cuando McLaren hizo entrar primero a Norris para cubrirse de los rivales que venían por detrás.

Norris aprovechó y se puso en cabeza, pero a falta de más de 20 vueltas para la meta, McLaren le dijo que permitiera a Piastri volver al frente y acabó cediendo a falta de tres giros.

"Es una estupidez que no le dejara pasar inmediatamente porque todavía teníamos la carrera libre, así que podría haberle dejado pasar y seguir intentando adelantarle", dijo Norris, hablando antes del Gran Premio de Bélgica de este fin de semana.

"Suena muy simple, pero no es algo que se me pasara por la cabeza en ese momento. Pero tenía buen ritmo y las cosas iban bien en ese momento. Lo cuestioné en su momento, cuestioné al equipo unas cuantas veces", agregó.

Norris lamentó que la victoria de Piastri no fuera la noticia principal tras la carrera y afirmó que todo podría haberse gestionado mejor, tanto por él como por el equipo.

"¿Podría haberse gestionado de forma algo diferente, tanto desde el punto de vista del equipo como desde el punto de vista personal? Sí, absolutamente, y creo que en cierto modo no estaríamos teniendo esta conversación ahora", dijo Norris. "Haber empañado la primera victoria de Oscar en una carrera de Fórmula Uno es algo de lo que no me siento demasiado orgulloso".

"El hecho de que tuviéramos un uno-dos, y que apenas fuera un titular después de la carrera (...) es el tipo de cosas por las que me sentí peor", agregó.

(Reporte de Trevor Stynes; editado en español por Carlos Serrano)

