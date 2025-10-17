Norris es el más rápido en los entrenamientos del GP de EEUU; Piastri tercero

AUSTIN, EEUU, 17 oct (Reuters) - Lando Norris, el aspirante al título de Fórmula Uno de McLaren, fue el más rápido en los entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos del viernes, con su compañero de equipo Oscar Piastri, líder del campeonato, tercero.

El británico, ganador de la pole el año pasado en Austin y a 22 puntos del australiano a falta de seis pruebas para el final de la temporada, rodó en el Circuito de las Américas con un mejor tiempo de un minuto y 33,294 segundos.

Nico Hulkenberg, de Sauber, fue segundo, 0,255 más lento, con Piastri a 0,279 del ritmo de Norris.

Fernando Alonso (Aston Martin) fue cuarto, 0,345 más lento, con Max Verstappen (Red Bull) quinto a 0,354 del tiempo de Norris.

El fin de semana se disputa con el formato sprint por cuarta vez esta temporada, lo que significa que el espacio del viernes normalmente ocupado por la segunda sesión de entrenamientos cambia por una sesión de clasificación para la carrera de 100 km del sábado.

La sesión se detuvo brevemente para limpiar los escombros de la penúltima curva, con algo que se desprendió del Aston Martin de Lance Stroll.

Alex Albon, de Williams, fue sexto, con George Russell, ganador de la carrera anterior en Singapur para Mercedes, séptimo y Lewis Hamilton, de Ferrari, octavo. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Natalia Ramos)