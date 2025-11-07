Norris es el más rápido en los entrenamientos libres del GP de Brasil

El líder de la clasificación mundial de la Fórmula 1, el británico Lando Norris, de McLaren, fue este viernes el piloto más rápido en la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil.

Norris firmó crono de 1 minuto, 9 segundos y 975 milésimas en la mejor de sus 31 vueltas en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo, en una jornada soleada pese a los temores de lluvias a lo largo del fin de semana.

Su compañero de escudería y mayor rival por el título, el australiano Oscar Piastri, marcó el segundo mejor tiempo (1:09.988).

A su vez, el alemán Nicolas Hülkenberg, de Sauber, le siguió con el tercer registro más destacado (1:10.594).

A falta de cuatro carreras, Norris encabeza la clasificación con 357 puntos, uno más que Piastri; mientras que el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, mantiene vivas sus aspiraciones de ganar su quinto título consecutivo, ocupando el tercer lugar, 36 unidades del puntero.

No fueron buenos ensayos, sin embargo, para Verstappen.

Su tiempo (1.11.368) lo dejó en el decimoséptimo peldaño de los entrenamientos. Mad Max ha ganado esta carrera en 2019, 2023 y 2024.

Sí tuvo una prometedora práctica el ídolo local, el brasileño Gabriel Bortoleto, de Sauber, con el quinto mejor crono (1:10.616), por detrás del español Fernando Alonso (1:10.606).

Más tarde, a partir de las 15H30 locales (18H30 GMT) se disputará la clasificación para la carrera esprint del sábado.

- Resultados de los ensayos libres:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:09.975 (31 vueltas)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:09.998 (33)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:10.594 (32)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:10.606 (26)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:10.616 (32)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:10.645 (35)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:10.681 (33)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1.10.686 (36)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1.10.707 (31)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:10.744 (37)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:10.794 (36)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:10.807 (35)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:10.906 (29)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:10.961 (32)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:11.070 (31)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:11.160 (30)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1.11.368 (31)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.493 (30)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) Hamilton 1:11.526 (28)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:11.763 (20)

erc/ag