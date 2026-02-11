Norris es el más rápido en primera jornada de pruebas en Baréin, pero Verstappen acapara la atención

MANAMA, 11 feb (Reuters) - El campeón mundial de Fórmula Uno de McLaren, Lando Norris, fue el más rápido en la primera jornada de pruebas de pretemporada en Baréin el miércoles, pero Max Verstappen y Red Bull llamaron la atención con su ritmo

Norris completó una vuelta al circuito de Sakhir en un tiempo de 1:34.669 con el nuevo MCL40, mientras que el cuatro veces campeón del mundo Verstappen fue 0,129 segundos más lento, pero el más rápido tras la primera mitad de la jornada

Verstappen estuvo todo el día en su RB22 y completó 136 vueltas, frente a las 112 de McLaren, con Oscar Piastri haciendo 54 por la mañana

"Ellos (Red Bull) son capaces de desplegar mucha más energía en las rectas que todos los demás", declaró el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, a periodistas, durante el descanso. "Me refiero a un segundo por vuelta, en vueltas consecutivas"

"Diría que, al día de hoy, en el primer día oficial de pruebas, siempre con la salvedad de que es así, han marcado la pauta", añadió el austriaco

Red Bull compite con su propio motor esta temporada tras separarse de Honda

McLaren, con motor Mercedes, afirmó que se había centrado en recopilar datos aerodinámicos, en lugar de kilometraje o tiempos por vuelta, para comprender mejor el margen de funcionamiento del coche

"Ha sido un día positivo, hemos aprendido mucho y estamos deseando volver a subir al coche mañana", dijo Norris

Piastri afirmó que todo había ido bien y que sentía que tenía un mejor control del coche

Charles Leclerc, de Ferrari, fue tercero por delante de Esteban Ocon, de Haas, y Piastri. George Russell fue sexto con Mercedes

Mercedes tuvo un problema por la tarde, cuando Kimi Antonelli estaba en el coche, mientras que el Aston Martin AMR26 no apareció en la última tanda

Lance Stroll completó 36 vueltas antes de que surgiera una anomalía en los datos del motor Honda que impidió seguir rodando

Williams recuperó el tiempo perdido al completar 145 vueltas con Carlos Sainz y Alex Albon, tras perderse la prueba de pretemporada en Barcelona el mes pasado

Cadillac completó 107 vueltas, con Sergio Pérez en el puesto 14 de los 18 pilotos que marcaron un tiempo. Audi, el antiguo equipo Sauber, tuvo a Nico Hulkenberg en novena posición con 73 vueltas

(Escrito por Alan Baldwin en Cortina d'Ampezzo, editado en español por Javier Leira)