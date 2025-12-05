Norris es más rápido que Verstappen en los primeros entrenamientos de Abu Dabi

Por Alan Baldwin

ABU DABI, 5 dic (Reuters) - El piloto de McLaren Lando Norris, líder de la Fórmula Uno, fue el más rápido el viernes en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi, con su rival más cercano, Max Verstappen, a 0,008 segundos.

El británico, que marcó un mejor tiempo de un minuto y 24,485 segundos en el circuito de Yas Marina, fue uno de los 11 pilotos habituales que participaron en la sesión que, además, estuvo dedicada a las jóvenes promesas y a los pilotos en desarrollo.

Verstappen se mostró preocupado por radio por el manejo de su automóvil en una superficie resbaladiza con un calor vespertino poco representativo, ya que la carrera del domingo se disputará por la noche.

"Puede que haya algo roto en el auto", dijo.

Oscar Piastri, de McLaren, el tercer aspirante al título pero a 16 puntos de Norris, observó desde un asiento en el pitwall cómo el piloto mexicano de IndyCar y reserva de F1 Pato O'Ward, de 26 años, rodaba en su auto.

Según las normas de la Fórmula Uno, cada piloto titular debe dejar paso en las dos primeras sesiones de entrenamientos de los viernes a los debutantes o a pilotos que no hayan tomado la salida en más de dos grandes premios.

Charles Leclerc, de Ferrari, fue el tercero más rápido, con su hermano menor Arthur decimosexto en el coche de Lewis Hamilton.

Mercedes tuvo en pista a sus dos pilotos habituales, Kimi Antonelli y George Russell, cuarto y sexto respectivamente. (Reporte de Alan Baldwin Edición en español de Javier López de Lérida)