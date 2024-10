Norris espera una batalla más limpia con verstappen en gran premio de brasil

SAO PAULO, 31 oct (Reuters) - El aspirante al título de Fórmula Uno, Lando Norris, espera una batalla más limpia en Brasil este fin de semana después de los enfrentamientos con el líder del campeonato, Max Verstappen, en México el domingo pasado.

El piloto de McLaren está a 47 puntos del triple campeón de Red Bull tras acabar segundo en Ciudad de México, mientras que Verstappen acabó sexto tras recibir dos penalizaciones de 10 segundos por su conducción.

En Sao Paulo se disputará el sábado la carrera sprint, que también otorga puntos.

"Max sabe lo que tiene que hacer, en el fondo sabe que hizo algo mal, y es él quien tiene que cambiar, no yo", dijo Norris a los periodistas en Interlagos el jueves.

"Espero una batalla más limpia que la que tuvimos, pero no depende de mí. No hago las reglas ni decido las penalizaciones, simplemente conduzco", agregó.

Norris y Verstappen, amigos fuera de la pista, se han enfrentado en las dos últimas carreras, con el británico intentando adelantar por el exterior pero viéndose obligado a salirse por la agresiva defensa del campeón.

En Texas fue Norris quien recibió una penalización, pero una semana después en México los comisarios encontraron que Verstappen fue demasiado lejos.

Norris dijo que los comisarios habían tenido un trabajo difícil pero lo habían hecho bien en México.

"Quiero carreras limpias y justas, es lo que ofrezco y así es como compito. Es como siempre he competido en mi carrera", señaló el británico.

"No he hablado con Max, no es algo de lo que tenga que hablar con él. Max es uno de los pilotos más capaces de la parrilla, si no el más, sabe lo que puede y no puede hacer y dónde están los límites, sabe los cambios que tiene que hacer", apuntó.

McLaren lidera el campeonato de constructores, pero sólo tiene 29 puntos de ventaja sobre Ferrari, que ha sumado la mayor cantidad de puntos en las últimas dos carreras.

"Ferrari ha sido nuestro mayor competidor desde hace probablemente nueve o diez carreras. Necesitamos dos coches allí cada fin de semana si queremos mantenerlos detrás", dijo Norris. (Reporte de Gabriel Araujo. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters