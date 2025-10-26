Norris gana en México y le arrebata el liderato de la F1 a Piastri por un solo punto

CIUDAD DE MÉXICO, 26 oct - Lando Norris evitó un caos inicial para lograr el domingo una victoria dominante en el Gran Premio de la Ciudad de México desde la pole position y arrebatarle el liderato del campeonato de la Fórmula Uno a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, por un solo punto. El australiano Piastri, que había comenzado la carrera en el séptimo lugar y con 14 puntos de ventaja sobre el británico, terminó quinto después de que un coche de seguridad virtual al final le negara la oportunidad de alcanzar el cuarto lugar tras una emocionante persecución.

Charles Leclerc fue segundo para Ferrari, a 30,3 segundos de Norris, mientras que el actual campeón de Red Bull, Max Verstappen, consiguió su sexto podio consecutivo en tercer lugar después de una última vuelta emocionante que lo dejó a solo 0,7 segundos del monegasco.

Norris ahora tiene 357 puntos frente a los 356 de Piastri y Verstappen con 321.

"¡Vaya carrera! Pude mantener la vista fija hacia adelante y concentrarme en lo que estaba haciendo, una carrera bastante sencilla para mí, que era justo lo que buscaba. Una buena salida, una buena primera vuelta y a partir de ahí pude seguir adelante

", dijo Norris, quien fue abucheado por los aficionados locales por razones que aún no están claras.

Oliver Bearman fue cuarto para Haas en el mejor resultado de la carrera del piloto británico, que tenía 1,1 segundos de ventaja sobre Piastri cuando ondeó la bandera a cuadros el ex campeón de boxeo de peso pesado Evander Holyfield.

HAMILTON RECIBE PENALIZACIÓN DE 10 SEGUNDOS

Kimi Antonelli fue sexto para Mercedes, con su compañero de equipo George Russell séptimo y Lewis Hamilton octavo para Ferrari después de que una penalización de 10 segundos lo hiciera caer del tercer lugar.

Esteban Ocon fue noveno para Haas y Gabriel Bortoleto de Sauber se llevó el último punto.

Ferrari volvió al segundo lugar, un punto por delante de Mercedes, en un campeonato de constructores ya ganado por McLaren.

Norris hizo una largada limpia desde la pole cuando se apagaron las luces, pero se vio atrapado en una pelea de cuatro vías en la larga carrera hacia la curva uno, con Verstappen cortando la curva y golpeando sobre la salida de césped.

Leclerc luego recortó la curva dos, cediendo el lugar a Norris, quien emergió del caos por delante mientras Verstappen ganó un lugar ocasionando una intensa irritación de Russell.

"Me apretaron como un loco", dijo Verstappen por la radio del equipo mientras Russell, que salía cuarto, pedía en vano que el cuatro veces campeón del mundo le devolviera el puesto.

Luego, Verstappen y Hamilton, que estaba en tercer lugar, hicieron contacto en la sexta vuelta cuando iban lado a lado con el piloto de Red Bull intentando pasarlos en la primera curva pero terminó cortando la siguiente. Hamilton se salió de la pista en la curva cuatro, recortando por la hierba, y recibió una penalización por salirse de la pista y obtener ventaja. La colisión no tuvo consecuencias.

Mientras tanto, Bearman había subido al cuarto lugar desde el noveno en que inició, y estaba en los lugares del podio una vez que Hamilton recibió su penalización en la vuelta 24, con el piloto de Ferrari regresando en el puesto 14.

Para entonces, Norris tenía 11,5 segundos de ventaja sobre Leclerc y disfrutaba de una tarde tranquila bajo el sol, ampliando constantemente su ventaja. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)