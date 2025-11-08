Norris gana la carrera esprint del GP de Brasil

El británico Lando Norris, de McLaren, ganó este sábado la carrera esprint del Gran Premio de Brasil y refuerza su liderato en el mundial de pilotos.

A falta de cuatro pruebas para el final de la temporada, Norris encabeza el Mundial con 365 puntos, mientras que su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri, queda con 356 en la segunda posición de la clasificación general, pues debió abandonar la esprint tras chocar en una curva en la séptima de las 24 vueltas.

El puntero fue escoltado por los Mercedes del italiano Kimi Antonelli y el británico George Russell.

La clasificación para definir el orden de salida del GP de Sao Paulo se disputará este mismo sábado a partir de las 15:30 locales (18:30 GMT).

