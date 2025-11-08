Norris gana la carrera sprint del Gran Premio de Brasil y amplía ventaja sobre Piastri

SAO PAULO (AP) — Lando Norris ganó la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y amplió su ventaja en la carrera por el campeonato de pilotos a nueve puntos después de que su compañero de equipo y principal rival, Oscar Piastri, no lograra completar las 24 vueltas en la histórica y parcialmente mojada pista de Interlagos.

Norris, quien comenzó desde la pole position, sumó ocho puntos y ahora tiene 365 en la clasificación. Piastri, quien giró en la curva tres y chocó contra el muro al igual que Franco Colapinto de Alpine, se mantiene con 356 puntos antes de la carrera del domingo.

El piloto de McLaren terminó por delante de Kimi Antonelli y George Russell de Mercedes en una carrera sprint que también estuvo marcada por accidentes, incluido un fuerte golpe del favorito local Gabriel Bortoleto contra el muro en la última vuelta.

“Kimi ciertamente no me estaba haciendo la vida más fácil. Definitivamente no fue una carrera fácil, siempre espero algo difícil en Brasil”, señaló Norris después de la carrera sprint.

Max Verstappen de Red Bull terminó en la 4ª posición.

Norris viene de una victoria en Ciudad de México.

Para la pole del sprint, Norris superó a Antonelli por solo 0.097 segundos y Piastri quedó apenas 0.185 segundos detrás.

Piastri ha tenido dificultades últimamente; no ha ganado en cinco carreras y no ha llegado al podio desde Monza en Italia hace dos meses, cuando terminó tercero.

Verstappen, quien aspira a convertirse en el cuarto piloto en ganar cinco títulos mundiales, sabe cómo ganar en Brasil después de victorias en 2019, 2023 y 2024, cuando luchó desde la 17ª posición al inicio.

Se espera lluvia hacia el final del sábado, cuando se lleva a cabo la clasificación de la carrera, y durante todo el domingo. Hace un año, la clasificación fue cancelada y trasladada al domingo debido a lluvias torrenciales.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes