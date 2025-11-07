Norris gana la pole position de la carrera esprint del GP de Brasil de la F1

Líder del Mundial de pilotos de la Fórmula 1, el británico Lando Norris, de McLaren, saldrá el sábado desde la primera posición en la carrera esprint del Gran Premio de Brasil, en Sao Paulo.

Norris, que más temprano había sido el piloto más rápido en los entrenamientos libres, firmó la mejor vuelta de la tercera sesión de clasificación para la esprint, con crono de 1:09.243 minutos.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, y su compañero en la escudería McLaren, el australiano Oscar Piastri, se quedaron con el segundo y el tercer mejor tiempo, respectivamente.

La carrera esprint se disputará el sábado a partir de las 11H00 locales (14H00 GMT).

A falta de cuatro pruebas para el final de la temporada, Norris encabeza el Mundial con 357 puntos, uno más que Piastri. Tercero marcha el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a 36 unidades del puntero.

erc/ma