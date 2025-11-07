Norris lidera el doblete de McLaren en los entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil

Por Gabriel Araujo

SAO PAULO, 7 nov (Reuters) - El líder del campeonato mundial de Fórmula Uno, Lando Norris, asestó el viernes un duro golpe a su compañero de equipo en McLaren y rival por el título, Oscar Piastri, al liderar un dominante doblete en los únicos entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil.

El británico, con un punto de ventaja sobre el australiano a falta de cuatro pruebas, incluidos los dos sprints del sábado, rodó en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo, con un mejor tiempo de 1 minuto y 09,975 segundos con neumáticos medios.

Piastri, que perdió el liderato a manos de Norris en México el mes pasado, terminó 0,023 segundos más lento después de que su compañero de equipo marcó el mejor tiempo con su última vuelta rápida de la sesión. McLaren, que ya ganó el título de constructores por segundo año consecutivo, volvió a mostrarse mucho más rápido que el resto.

Los pilotos sólo tienen una sesión de entrenamientos libres, ya que este fin de semana se correrá el quinto de los seis sprints que se disputarán esta temporada, y la habitual segunda práctica se convirtió en la sesión de clasificación para la carrera de 100 kilómetros del sábado.

Nico Hulkenberg, de Sauber, fue el tercero más rápido, a 0,619 de la cabeza, seguido por el Aston Martin de Fernando Alonso.

El brasileño Gabriel Bortoleto, compañero de equipo de Hulkenberg y que correrá por vez primera en casa, fue quinto, por delante del Mercedes de George Russell y el Alpine de Pierre Gasly, en una sorprendente séptima posición.

Carlos Sainz, de Williams, fue octavo por delante de Isack Hadjar, de Racing Bulls, y Kimi Antonelli, de Mercedes.

Charles Leclerc, de Ferrari, fue 18º y Lewis Hamilton, tres veces ganador en Brasil, 19º. Max Verstappen, de Red Bull, el rival más cercano a la pareja de McLaren por el título, sólo fue 17º, pero sin rodar con el neumático medio.

